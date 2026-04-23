Psol aciona PGR contra venda de mineradora de terras raras e pede investigação contra Caiado

247 - Deputados do Psol acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) para contestar a venda de uma mineradora de terras raras em Goiás, considerada estratégica para a indústria de alta tecnologia. A ação pede a anulação do acordo e a apuração da legalidade da negociação envolvendo recursos bilionários.

Segundo o G1, as deputadas Sâmia Bomfim (Psol-SP), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) assinaram a representação, na qual apontam possível violação de princípios constitucionais no processo de venda.

Questionamentos sobre legalidade do acordo

Os parlamentares solicitam a suspensão imediata de todos os atos ligados à negociação, incluindo contratos, pagamentos e acordos firmados. O objetivo é impedir a consolidação da operação até que haja análise completa sobre sua legalidade.

No documento enviado à PGR, também foi pedido que a conduta do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO), pré-candidato à presidência da República, seja investigada para verificar se houve extrapolação de competências constitucionais durante o processo.

Além disso, os deputados requerem informações aos ministérios de Minas e Energia e das Relações Exteriores para esclarecer se a União autorizou formalmente a transação.

Mineradora é estratégica no mercado global

A empresa envolvida na operação é a Serra Verde, responsável pela mina de Pela Ema, em Goiás. A unidade é a única fora da Ásia a produzir, em larga escala, quatro elementos de terras raras magnéticas essenciais para a fabricação de ímãs usados em veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de defesa. A transação está avaliada em cerca de US$ 2,8 bilhões.

O acordo prevê que a estadunidense USA Rare Earth pague US$ 300 milhões em dinheiro e emita cerca de 126,8 milhões de novas ações ordinárias aos acionistas da Serra Verde, compondo uma transação de valor bilionário.

Impacto internacional e financiamento

A negociação ocorre em um contexto de forte disputa global por minerais estratégicos. Em janeiro, a USA Rare Earth firmou um pacote de financiamento de US$ 1,6 bilhão junto ao governo dos Estados Unidos. Já a Serra Verde obteve, em fevereiro, um acordo de financiamento de US$ 565 milhões com Washington.

De acordo com projeções da empresa norte-americana, a mineradora brasileira poderá responder por mais de 50% da oferta de terras raras pesadas fora da China até 2027.

Próximos passos da operação

Embora o acordo já tenha sido formalizado como definitivo entre as partes, a aquisição ainda não foi concluída operacionalmente. A expectativa é que o fechamento do negócio ocorra no terceiro trimestre de 2026.