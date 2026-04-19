Caiado aponta Kassab como vice ideal para eleição presidencial

247 - Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que o presidente nacional da legenda pessedista, Gilberto Kassab, seria o “vice ideal” em uma eventual chapa presidencial. Os relatos foram publicados neste domingo (19) pela CNN. A escolha do vice é considerada um dos pontos centrais da estratégia eleitoral, especialmente diante de um cenário fragmentado e com forte polarização política.

Nos bastidores, o nome de Kassab já vinha sendo citado como uma possibilidade para compor a chapa presidencial. Dentro do PSD, a avaliação é de que o dirigente reúne peso político e capacidade de articulação nacional, atributos considerados relevantes para fortalecer uma candidatura.

Além disso, Kassab tem papel central na condução do projeto presidencial do partido. Foi sob sua liderança que o PSD definiu Ronaldo Caiado como seu principal nome para disputar o Planalto em 2026, após negociações internas que envolveram outras lideranças, como Eduardo Leite e Ratinho Junior.

A relação entre Caiado e Kassab também é marcada por alinhamento estratégico. O próprio governador já indicou que o dirigente terá influência direta na definição do perfil do vice, destacando que a escolha não será apenas pessoal, mas resultado de articulações políticas mais amplas.

Cenário eleitoral em construção

A possível chapa entre Caiado e Kassab se insere em um contexto mais amplo de reorganização das forças políticas para as eleições presidenciais de 2026. O PSD busca se posicionar como uma alternativa no espectro de centro-direita, apostando em nomes com experiência administrativa e capacidade de articulação.

Ainda não há definição oficial sobre a composição final da chapa, mas as declarações recentes indicam que o debate está em fase avançada. A escolha do vice deverá considerar fatores como equilíbrio regional, capacidade de diálogo político e potencial de ampliação da base eleitoral.

Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surge em condição de empate técnico em diferentes simulações de segundo turno para as eleições, conforme aponta pesquisa Datafolha divulgada pela Folha de S.Paulo. O levantamento indica redução da vantagem do atual mandatário diante de possíveis adversários, como Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além de evidenciar um cenário mais equilibrado e polarizado na disputa.

Nos dados apresentados, Lula apareceu com 45% das intenções de voto contra 46% de Flávio Bolsonaro, o que configura empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Em eventuais confrontos com Caiado e Zema, o presidente também registra 45%, enquanto os dois adversários somam 42% cada, mantendo a situação de empate técnico.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.