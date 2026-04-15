Kassab pode ser vice de Caiado em chapa puro-sangue do PSD

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, passou a ser considerado internamente como possível candidato a vice-presidente em uma eventual chapa liderada por Ronaldo Caiado nas eleições de 2026, caso o projeto siga sem alianças com outros partidos. Segundo a Folha de São Paulo, a hipótese de uma candidatura “puro-sangue” — sem coligações — abre espaço para que o próprio partido defina integralmente a composição da chapa.

O cenário atual limita as alternativas do PSD para compor alianças no campo político. Siglas de esquerda devem se alinhar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto a federação formada por União Brasil e PP tende a se aproximar de Flávio Bolsonaro (PL). Já partidos de centro, como MDB, Republicanos e PSDB, devem adotar uma postura de neutralidade, liberando seus diretórios regionais para apoios distintos.

Diante desse quadro, o nome de Kassab ganha força dentro da legenda como uma opção natural para a vice-presidência, especialmente por representar o comando nacional do partido e agregar peso institucional à candidatura. A movimentação ocorre após o dirigente deixar o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no fim de março, o que o torna elegível para disputar o pleito.

Apesar das especulações, Kassab tem sinalizado preferência por permanecer nos bastidores da articulação política. O dirigente não demonstra interesse em integrar uma chapa majoritária neste momento, priorizando seu papel estratégico nas negociações partidárias.

A expectativa dentro do PSD é de que Ronaldo Caiado amplie sua presença nas pesquisas eleitorais nos próximos meses. Esse eventual crescimento poderia atrair novas legendas para uma coalizão, reduzindo a probabilidade de uma candidatura isolada e, consequentemente, alterando o desenho da chapa presidencial.