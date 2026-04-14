Márcio França aposta em aliança entre Lula e Kassab, após 'traição' de Tarcísio

247 - O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) avalia que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, pode trilhar um caminho político semelhante ao do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições de 2022, aproximando-se do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo pleito. Segundo França, Kassab estaria mais livre politicamente após o desgaste com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), informa o Metrópoles.

De acordo com relatos de bastidores, França tem dito a interlocutores que Kassab seria uma espécie de “Alckmin de 2026”. Em conversas reservadas, o ex-governador afirmou que o dirigente do PSD “está solto” após ter sido, segundo suas palavras, “traído” por Tarcísio, de quem foi aliado direto nas eleições estaduais e ocupou o cargo de secretário de Governo até recentemente.

A avaliação de França ocorre após o enfraquecimento da posição de Kassab dentro do governo paulista. O presidente do PSD tinha expectativa de ocupar a vaga de vice na chapa de reeleição de Tarcísio, mas o governador optou por manter Felício Ramuth como companheiro de chapa. Ramuth, por sua vez, deixou o PSD e se filiou ao MDB, consolidando a exclusão da legenda de Kassab da composição majoritária.

Na análise do ex-governador, o desempenho eleitoral de Lula em 2022 reforça a importância estratégica de São Paulo nas eleições nacionais. França argumenta que, embora o petista tenha sido derrotado no estado por Jair Bolsonaro (PL), a diferença poderia ter sido ainda maior sem a influência de Alckmin, especialmente no interior paulista, onde o ex-governador possui forte capital político.

Atualmente, o PSD liderado por Kassab é a sigla com maior número de prefeitos em São Paulo, o que amplia seu peso nas articulações eleitorais. Nesse contexto, um dos cenários cogitados por aliados de Lula seria oferecer a Kassab a vaga de vice em uma eventual chapa presidencial.

Apesar disso, o presidente já sinalizou a intenção de repetir a parceria com Alckmin. Ainda assim, setores do PT paulista defendem publicamente que o atual vice-presidente dispute uma vaga ao Senado, abrindo espaço para Kassab na composição nacional.

Publicamente, Kassab tem mantido alinhamento com o projeto de reeleição de Tarcísio e reafirmado apoio à pré-candidatura presidencial do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, que se filiou ao PSD com o objetivo de disputar o Palácio do Planalto. Nos bastidores, porém, o cenário permanece em aberto, com diferentes forças políticas avaliando possíveis rearranjos para 2026.