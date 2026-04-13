Datafolha não surpreende o Planalto, que foca na melhora da aprovação de Lula

247 - O Palácio do Planalto não demonstrou surpresa com os resultados mais recentes da pesquisa Datafolha e passou a concentrar sua análise na necessidade de melhorar a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diante de um cenário competitivo. A leitura interna é de que o desempenho de adversários evidencia o peso da oposição e exige ajustes estratégicos do governo, segundo o site Amado Mundo.

A avaliação no governo é de que os números refletem o tamanho da oposição ao presidente e indicam dois movimentos prioritários: o enfraquecimento de candidaturas concorrentes no campo bolsonarista, como a de Flávio Bolsonaro (PL), e o reforço da imagem pública de Lula.

No cenário de primeiro turno testado pelo Datafolha, Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%. Em posições mais distantes estão Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, e Romeu Zema (Novo), com 4%. Outros nomes citados incluem Renan Santos (Missão), com 2%, além de Aldo Rebelo (DC) e Cabo Daciolo (Mobiliza), ambos com 1%. O levantamento também aponta 10% de votos em branco, nulo ou nenhum, enquanto 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Nos cenários de segundo turno, a disputa se mostra acirrada. Em um eventual confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o candidato do PL aparece com 46%, enquanto o presidente soma 45%. Já contra Caiado e Zema, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto ambos os adversários alcançam 42%.

O instituto ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 de abril, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026. A margem de erro é dois pontos percentuais.