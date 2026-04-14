Kássio Nunes Marques deve ser eleito presidente do TSE nesta terça

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza nesta terça-feira (14) a eleição que deve confirmar o ministro Kássio Nunes Marques como novo presidente da Corte, em um processo que segue o critério de antiguidade e tem caráter simbólico.

A nova gestão terá a responsabilidade de coordenar todas as etapas das eleições de 2026, incluindo o planejamento, fiscalização e organização do pleito em nível nacional, destaca reportagem da CNN.

O ministro André Mendonça assumirá a vice-presidência do tribunal, compondo uma chapa formada pelos dois representantes do Supremo Tribunal Federal (STF) na Corte eleitoral, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Será a primeira vez que um magistrado indicado por Bolsonaro ocupará o comando do TSE. A eleição marca também o início do processo de transição administrativa, que envolve o compartilhamento de dados e o planejamento logístico com os tribunais regionais eleitorais, etapa considerada essencial para a preparação do próximo ciclo eleitoral.

As normas que irão reger as eleições de 2026 já foram aprovadas em março, com relatoria de Nunes Marques. Entre as principais mudanças estão regras mais rígidas para o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais, a exigência de distribuição proporcional de recursos para candidaturas indígenas e a previsão de transporte especial no dia da votação para pessoas com deficiência ou indígenas.

A atual presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, poderia permanecer no cargo até 3 de junho, conforme o regimento interno da Corte, mas optou por antecipar a saída. Ao justificar a decisão, afirmou que a troca de comando próxima ao período eleitoral pode comprometer a “tranquilidade administrativa” necessária para a condução do processo.

Ela destacou ainda que a chegada de novos dirigentes implica a formação de equipes próprias e a definição de diretrizes para áreas sensíveis da administração eleitoral, o que demanda tempo e organização para garantir a estabilidade institucional do tribunal.