PT denuncia ao TSE vídeos de IA que simulam agressões a mulheres petistas

247 - O PT decidiu acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após a circulação de vídeos gerados por inteligência artificial que simulam agressões contra mulheres identificadas como militantes da sigla. As publicações, difundidas em redes sociais como TikTok, Facebook e Instagram, apresentam cenas manipuladas de violência e têm como alvo principal o público feminino.

O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que a legenda pretende protocolar a ação ainda neste sábado (11), com o objetivo de retirar o conteúdo das plataformas digitais.

De acordo com Valadares, a iniciativa busca responsabilizar os envolvidos na produção e disseminação dos vídeos. Ele classificou o episódio como “grave, chocante e inadmissível”. O dirigente também destacou a intenção de acionar a Justiça Eleitoral com urgência. “Vamos ainda na manhã de hoje [sábado], com o nosso Jurídico, acionar o Tribunal Superior Eleitoral, acionar a Justiça Eleitoral sobre essa manipulação, esse grave ataque ao PT e à democracia brasileira como um todo”, declarou.

Os vídeos mostram mulheres vestindo camisetas com referência ao partido em cenas que simulam rituais de “exorcismo” conduzidos por líderes religiosos. Nas imagens, as personagens são agredidas com tapas enquanto os supostos agressores proferem frases ofensivas, como “sai desse corpo, petista”, além de xingamentos.