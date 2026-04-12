Kassab compara Flávio Bolsonaro a Caiado e diz que experiência é decisiva na disputa presidencial

247 – O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a experiência política será um fator central na disputa pela Presidência da República e, ao comparar o senador Flávio Bolsonaro (PL) ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), destacou a vantagem de quem já acumulou maior trajetória na vida pública. As declarações foram publicadas pelo jornal O Globo e ocorreram durante um jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 9 de abril.

Ao abordar o cenário eleitoral de 2026, Kassab fez uma observação direta sobre o peso da vivência política na corrida ao Palácio do Planalto. “Experiência é fundamental”, disse o dirigente do PSD, ao comentar as pré-candidaturas de Caiado e Flávio Bolsonaro.

A fala de Kassab dialoga com um argumento já levantado pelo próprio Caiado dois dias antes. Na ocasião, o governador de Goiás recorreu a uma analogia para sustentar que a bagagem política será um diferencial decisivo no processo eleitoral. “Você prefere ser tratado por um médico com experiência ou por um que não tem?”, afirmou Caiado, comparando sua trajetória à de seu adversário.

O episódio reforça uma linha de discurso que tende a ganhar força ao longo da campanha presidencial, sobretudo entre nomes que buscam apresentar experiência administrativa e vivência institucional como credenciais para o comando do país. No caso de Kassab, a declaração também sinaliza a prioridade que o PSD pretende atribuir à candidatura de Caiado, governador que vem se movimentando nacionalmente para se consolidar como opção da direita e do centro conservador.

O jantar da Esfera Brasil reuniu advogados, empresários e lideranças políticas em meio à intensificação das articulações para 2026. Também participou do encontro o presidente do PT, Edinho Silva. Tanto ele quanto Kassab estiveram em debate sobre conjuntura política, economia e perspectivas eleitorais, num ambiente marcado por movimentações de bastidores e tentativas de reposicionamento partidário.

Na saída do evento, Kassab confirmou ainda que recebeu uma mensagem do ex-ministro Fernando Haddad, que é citado como pré-candidato ao governo de São Paulo. Segundo ele, o contato foi cordial, mas não altera o alinhamento político do PSD no estado.

“Ele enviou uma mensagem de Feliz Páscoa, eu retribuí. Até posso [conversar com ele], porque acho que discutir política pública de ideias é muito importante. Mas o PSD está aqui muito firme na campanha de reeleição do Tarcísio. Isso é uma coisa muito clara, porque às vezes eu percebo alguma dúvida em relação a vocês [jornalistas]. É o nosso campo da política em São Paulo, o Tarcísio tem sido um bom governador, merece o nosso apoio e terá o nosso apoio”, afirmou Kassab.

A declaração procura afastar dúvidas sobre uma eventual reaproximação entre Kassab e Haddad no plano paulista. O gesto ganha relevância porque ocorre após um período de atritos públicos entre o dirigente do PSD e o atual ministro da Fazenda. No fim de janeiro, segundo informou O Globo, Kassab havia afirmado que o êxito da economia dependia de um ministro forte, com capacidade de se impor dentro do governo.

Ainda que tenha admitido a possibilidade de dialogar com Haddad sobre políticas públicas, Kassab deixou claro que esse contato não representa mudança de posição eleitoral em São Paulo. Ao reafirmar o apoio a Tarcísio de Freitas, ele sinaliza que o PSD seguirá ao lado do atual governador na disputa pela reeleição, preservando uma aliança considerada estratégica no estado mais importante do país em termos eleitorais.

No plano nacional, a comparação entre Flávio Bolsonaro e Caiado também evidencia o esforço de setores da direita para testar nomes e construir narrativas competitivas para 2026. Ao enfatizar a experiência como atributo central, Kassab reforça um argumento que interessa diretamente ao governador goiano e, ao mesmo tempo, lança uma crítica indireta ao senador do PL, associado ao capital político do bolsonarismo, mas com trajetória executiva bem mais limitada.

Com isso, a declaração do presidente do PSD acrescenta um novo elemento ao xadrez sucessório: a disputa não será apenas por apoios partidários e musculatura eleitoral, mas também pela capacidade de cada pré-candidato de se apresentar como figura preparada para exercer a Presidência em um cenário de elevada tensão política e econômica.