Ala do PSD ligada a Lula pressiona Kassab por diálogo com o Planalto

247 - Setores do PSD alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificaram, nos últimos dias, a pressão interna para que o presidente da legenda, Gilberto Kassab, estabeleça um canal de diálogo com o Palácio do Planalto. A movimentação ocorre em meio a uma disputa interna sobre os rumos do partido.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a articulação é liderada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um dos principais representantes do grupo lulista dentro do PSD. A avaliação entre aliados do governo é de que a saída de Kassab da Secretaria de Governo da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, abriu espaço para reconfigurações na estratégia política da sigla.

Na quinta-feira (9), Silveira e Kassab se encontraram durante a Latam Energy Week. Segundo relatos de participantes do evento, o ministro defendeu a manutenção de interlocução com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sugeriu que Kassab considere apoiar Lula em um eventual segundo turno das eleições presidenciais.

Apesar da pressão interna, Kassab tem sinalizado compromisso com a reeleição de Tarcísio em São Paulo. O governador paulista é apontado como provável adversário de Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.