Kassab rejeita aliança com Haddad e confirma apoio a Tarcísio

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, descartou qualquer possibilidade de aliança com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e reafirmou que o partido já definiu apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Kassab deixou claro, após um evento do Esfera Brasil em São Paulo, que a posição da sigla está consolidada. “Ele (Haddad) enviou uma mensagem de feliz páscoa e eu retribui. Até posso (conversar com ele), porque acho que discutir políticas públicas e ideias é muito importante”, afirmou. Em seguida, reforçou: “A questão do apoio ao governador Tarcísio é uma questão já decidida no PSD”.

Nos últimos dias, Haddad havia sinalizado interesse em dialogar com Kassab. Em entrevista ao SBT News, o ex-ministro da Fazenda confirmou a troca de mensagens e questionou o apoio do PSD ao atual governador. “É bom querer entender o que se passa. Por que ele apoiaria o Tarcísio ainda, depois desses três anos? Qual é a marca ou a vitrine, qual indicador que ele está olhando para achar que esse governo merece continuidade?”, disse.

Apesar do contato, Kassab indicou que a conversa não altera o rumo político da legenda no estado. O dirigente também comentou o cenário nacional e afirmou que o PSD, neste momento, não está envolvido em negociações para alianças visando a eleição presidencial. “Neste momento, não há foco do partido em nenhuma aliança”, declarou, acrescentando que a definição de um possível candidato a vice na chapa do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deve ocorrer apenas em julho.

Durante o mesmo evento, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, evitou comentar diretamente a possibilidade de aliança com o PSD em São Paulo. Segundo ele, as articulações políticas estão sob responsabilidade de Haddad. “Certamente, Fernando Haddad vai abrir diálogo com todos os partidos que queiram estar conosco”, afirmou.

Edinho também negou disputas internas na formação da chapa petista ao Senado, envolvendo nomes como Márcio França (PSB) e Marina Silva (Rede). De acordo com ele, independentemente das definições, todos terão papel relevante no processo eleitoral. “Quem não ocupar a vaga ao Senado terá outro papel no processo eleitoral”, disse.

O encontro em que Kassab e Edinho participaram reuniu lideranças políticas e empresários para discutir o cenário eleitoral e propostas de reformas. Entre os temas abordados, Kassab manifestou preocupação com o debate sobre a escala de trabalho 6x1 em período próximo às eleições, enquanto Edinho defendeu a estratégia do governo Lula de encaminhar um projeto próprio para tramitação urgente. “É a regulamentação que vai mobilizar a sociedade”, afirmou o dirigente petista.