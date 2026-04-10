Haddad vai mediar disputa pelo Senado entre Marina e Márcio França em São Paulo

247 - A definição da candidatura ao Senado em São Paulo dentro do campo progressista deve passar pela mediação do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), segundo afirmou o presidente nacional do PT, Edinho Silva.

A disputa envolve a ex-ministra Marina Silva (Rede) e o ex-governador Márcio França (PSB), que buscam espaço na chapa para as eleições.De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, Edinho defendeu que a situação será resolvida por meio do diálogo político, destacando o papel central de Haddad nas negociações. A declaração foi feita durante um evento realizado na capital paulista.

Edinho minimizou a existência de conflito entre os dois nomes e enfatizou a convergência dentro do mesmo campo político. “Essa disputa não existe, eu penso que são duas lideranças do mesmo campo, eu tenho certeza que o Fernando Haddad, que é o nosso candidato a governador em São Paulo, vai conduzir esse diálogo da melhor forma possível e nós teremos tanto o Márcio como a Marina fortalecendo o nosso projeto aqui em São Paulo, fortalecendo o nosso projeto não só para o Estado, mas também construindo a base política para a reeleição do presidente Lula aqui no Estado de São Paulo”, afirmou.

O cenário eleitoral em São Paulo já conta com Simone Tebet (PSB) como nome mais consolidado para uma das vagas ao Senado, enquanto a segunda vaga segue indefinida e tem gerado impasses entre os aliados. Nesse contexto, a articulação liderada por Haddad é vista como fundamental para a construção de um consenso.

O presidente do PT também indicou que, independentemente da escolha final, ambos os pré-candidatos devem integrar o projeto político. “O apoio não é só a chapa, eu acho que, claro, nós temos duas vagas ao Senado, uma vaga até onde eu sei está definida pela Simone Tebet. Eu penso que o Fernando Haddad certamente vai conduzir esse processo da melhor forma possível. Quem não ocupar a vaga ao Senado, certamente, terá outro papel no processo eleitoral”, declarou.

As declarações ocorreram durante jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil, em São Paulo, que reuniu empresários, advogados e representantes de diversos setores. O encontro também contou com a presença do presidente do PSD, Gilberto Kassab, em meio às movimentações políticas que antecedem as eleições no estado.