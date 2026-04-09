Palanque do PSD no Rio será com Paes e Caiado, diz Kassab

247 - O PSD aposta no ex-prefeito Eduardo Paes e no ex-governador Ronaldo Caiado no Rio, segundo o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que destacou a estratégia baseada em nomes competitivos e no contato direto com o eleitor. A legenda pretende consolidar presença forte no estado com uma campanha voltada ao corpo a corpo.

Segundo o Estadão Conteúdo, Kassab afirmou que Eduardo Paes é um nome competitivo para uma eventual disputa ao governo do Rio de Janeiro e que conta com a confiança do partido para decidir sobre sua participação no pleito.

Estratégia do PSD no Rio

Ao participar do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, no Rio de Janeiro, Kassab destacou que o PSD está estruturando uma atuação sólida no estado. Segundo ele, a legenda pretende fortalecer sua presença política com organização e protagonismo local.

O dirigente ressaltou que o cenário eleitoral mudou com o avanço das redes sociais, reduzindo a dependência de estruturas físicas tradicionais de campanha.

Apoio a Paes e Caiado

Kassab também reforçou o papel de Eduardo Paes no cenário estadual e projetou Ronaldo Caiado como figura central no plano nacional do partido. Para ele, a combinação dos dois nomes fortalece o posicionamento do PSD. “O Rio de Janeiro terá, sim, um comitê muito forte, onde estará lá Eduardo Paes, governador, Ronaldo Caiado, presidente”, declarou Kassab a jornalistas.

Campanha com foco no eleitor

Apesar das mudanças no ambiente digital, Kassab afirmou que a estratégia no Rio será centrada no contato direto com a população. O chamado “corpo a corpo” seguirá como elemento-chave da campanha. De acordo com o dirigente, a proximidade com o eleitor será determinante para ampliar o alcance do partido e consolidar sua presença nas eleições no estado.