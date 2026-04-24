Com presença de Alckmin e Haddad, fórum em Itu reúne líderes políticos e empresariais

247 - O Fórum Paulista de Desenvolvimento, em Itu, reúne líderes políticos e empresariais em um evento voltado à discussão do crescimento sustentável em São Paulo e no Brasil. O encontro promove debates sobre cenários econômicos, perspectivas e estratégias para impulsionar o desenvolvimento regional e nacional.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a 8ª edição do Fórum Paulista de Desenvolvimento acontece na cidade de Itu (SP) e conta com a participação de nomes relevantes da política brasileira e do setor produtivo.

Entre os participantes confirmados estão o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o governador de Goiás Ronaldo Caiado, o presidente do PSD Gilberto Kassab e o ex-presidente Michel Temer. O evento busca aproximar lideranças públicas e empresariais para discutir caminhos de crescimento econômico sustentável.

Organização e parcerias

O evento é promovido pela Prefeitura de Itu, com realização do Grupo Innsbruck, especializado na publicação de revistas segmentadas. A iniciativa conta ainda com apoio de instituições públicas e privadas, incluindo a concessionária Kia Gandini, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e a Faesp/Senar.

Objetivo do encontro

O Fórum Paulista de Desenvolvimento tem como principal objetivo reunir diferentes setores da sociedade para discutir propostas e estratégias voltadas ao crescimento econômico sustentável. A proposta é incentivar a troca de experiências entre gestores públicos, empresários e especialistas, fortalecendo o planejamento de políticas e iniciativas para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.