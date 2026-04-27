Kassab defende acordo de Caiado sobre terras raras e nega “entrega” de recursos estratégicos

247 – O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (27), durante almoço empresarial promovido pelo grupo Lide, que o acordo envolvendo terras raras em Goiás, conduzido pelo governador Ronaldo Caiado, foi “extremamente positivo” e não representa entrega de recursos estratégicos brasileiros ao exterior.

As declarações ocorrem em meio à repercussão da venda da única mina brasileira de terras raras, localizada em Goiás, para a empresa estadunidense US Rare Earth, tema que tem gerado críticas e debate sobre soberania mineral.

Kassab saiu em defesa direta da iniciativa liderada por Caiado.

“O acordo feito pelo governador Caiado sobre terras raras foi extremamente positivo”, afirmou.

Ele também rebateu as críticas de que o negócio representaria perda de controle sobre um recurso estratégico.

“Ao contrário do que se está dizendo, ele não está entregando nada”, declarou.

Segundo Kassab, a operação tem como objetivo justamente inverter um padrão histórico da economia brasileira, baseado na exportação de matéria-prima sem agregação de valor.

“Goiás buscou tecnologia para que as terras raras sejam processadas no Brasil”, disse.

Na comparação, ele citou o setor mineral tradicional como exemplo de modelo que o país deveria superar.

“É o contrário do que acontece há décadas com o minério de ferro, em que o Brasil exporta matéria-prima e importa tecnologia”, afirmou.

Durante a fala, Kassab também abordou o cenário político ligado à eventual candidatura de Caiado à Presidência da República, mas evitou tratar de composição de chapa. “Não está em discussão a questão da vice”, disse.

As declarações reforçam a estratégia do PSD de consolidar o nome de Caiado no debate nacional, ao mesmo tempo em que buscam responder às críticas sobre a venda de ativos considerados estratégicos no contexto da disputa global por minerais críticos.