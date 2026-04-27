Kassab diz que poderá ser "radicalmente contra" a 'Times Square' de São Paulo

247 - Ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro e presidente do PSD, Gilberto Kassab afirmou que poderá se opor ao projeto inspirado na Times Square, previsto para o centro da capital paulista, caso a proposta comprometa a Lei Cidade Limpa, legislação criada durante sua gestão. A declaração foi feita nesta segunda-feira (27) e reforça que o apoio à iniciativa depende da manutenção das regras urbanísticas, segundo o jornal O Globo.

Kassab destacou que acompanha o projeto e defendeu a revitalização da região central, desde que não haja desvirtuamento da legislação que regula a publicidade na cidade. O projeto, denominado Boulevard São João, prevê a instalação de quatro painéis de LED de até 25 metros de altura, destinados à divulgação de conteúdos culturais e também anúncios comerciais.

Durante participação no 8º Fórum Paulista de Desenvolvimento, em Itu, Kassab foi enfático ao estabelecer limites para seu apoio. “A minha participação nesse processo é de acompanhamento. Desde que não seja ferida a Lei Cidade Limpa, que é muito rigorosa, vamos estar apoiando. Se tiver qualquer possibilidade de afetar a Lei Cidade Limpa, vocês podem ter certeza que eu, com a minha modesta presença hoje, porque não tenho cargo, vou estar radicalmente contra”, afirmou.

O dirigente relatou que conheceu a proposta ainda quando ocupava o cargo de secretário de Governo na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo ele, representantes da iniciativa privada indicaram, à época, que os painéis seriam utilizados prioritariamente para a divulgação de eventos culturais, o que não configuraria violação à legislação.

“Aquele é um ponto emblemático da cidade de São Paulo, que pode ser um importante pilar da reconstrução do centro, levando as pessoas a frequentarem mais os equipamentos. Evidentemente que, para aqueles que querem revitalizar o centro, como eu, eles têm o meu apoio. Sendo esse o conceito, não tem por que ficarmos contra”, declarou Kassab.

O projeto avançou após aprovação, por margem apertada, na Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU). Pelo acordo, 70% do tempo dos painéis será dedicado a conteúdos culturais e institucionais, enquanto os outros 30% ficarão reservados a marcas patrocinadoras responsáveis por financiar a iniciativa.

A execução ficará a cargo da empresa Fábrica de Bares, que administra estabelecimentos tradicionais da região central. Em contrapartida, o grupo deverá realizar intervenções urbanas e patrimoniais, como a restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, além da recuperação de monumentos históricos e melhorias em infraestrutura urbana, iluminação e paisagismo.

O investimento estimado é de R$ 6 milhões ao longo de três anos. A área contemplada pelo projeto abrange cerca de 42 mil metros quadrados da Avenida São João, entre o Largo do Paissandú e a Praça Júlio Mesquita. Ainda não há prazo definitivo para conclusão das obras, mas a expectativa é que a instalação dos equipamentos ocorra até o fim de setembro.

A proposta também prevê mudanças na dinâmica urbana do local, com interdições ao tráfego de veículos aos fins de semana e regras específicas para os anúncios, como tempo mínimo de exibição de 10 segundos e restrições a elementos visuais considerados agressivos, como flashes e movimentos contínuos.