Governo Lula anuncia R$ 909 milhões para cadeia do leite e reforma agrária

247 - O governo Lula anuncia nesta segunda-feira (27), em Andradina (SP), um pacote de investimentos superior a R$ 909 milhões voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva do leite na agricultura familiar e ao avanço da reforma agrária, com foco em crédito, assistência técnica e ampliação de assentamentos rurais. As medidas incluem apoio a cooperativas, incentivo à produção e ações para segurança alimentar.

A iniciativa é apresentada em evento com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e da ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, além da participação remota do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reunindo ações estruturadas para ampliar a produtividade e a renda no campo.

Entre os principais anúncios está a destinação de R$ 450 milhões ao programa Pronaf Mais Leite, que permitirá a implantação de até 300 mil embriões para melhoramento genético dos rebanhos da agricultura familiar. A expectativa é beneficiar cerca de 40 mil produtores, com impacto direto na produtividade e na geração de renda.

Outro destaque é a formalização de um contrato de R$ 15 milhões, por meio do Pronaf Agroindústria, com a Cooperativa de Produção, Industrialização e Comercialização Agropecuária dos Assentados e Agricultores Familiares da Região Noroeste do Estado de São Paulo (Coapar). O recurso será utilizado para a construção de uma unidade de produção de leite em pó, ampliando a capacidade de beneficiamento e agregando valor à produção local.

O governo também anuncia uma nova linha de crédito do Pronaf, com volume total de R$ 150 milhões, voltada ao beneficiamento, industrialização e comercialização de leite por cooperativas da agricultura familiar. A linha prevê juros de 8% ao ano, prazo de até seis anos para pagamento e até 12 meses de carência.

No campo da assistência técnica, será lançada uma chamada pública de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), coordenada pela Anater, com investimento de R$ 28,5 milhões. A ação terá abrangência nacional e deve atender 4.050 famílias agricultoras, com foco na qualificação da produção e no acesso à tecnologia.

Como parte das medidas de segurança alimentar, o governo destinará R$ 100 milhões em leite em pó adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ao todo, foram compradas quase 2 mil toneladas do produto de 41 cooperativas e associações, beneficiando diretamente 3.773 famílias fornecedoras. Os itens serão distribuídos a cozinhas solidárias, bancos de alimentos e entidades da sociedade civil.

Na área da reforma agrária, o pacote inclui a assinatura de dois decretos de desapropriação por interesse social. Um deles envolve a Fazenda Sítio Boa Vista, em Americana (SP), com área de 103,45 hectares, destinada ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável Milton Santos, com capacidade para cerca de 70 famílias. O valor da desapropriação foi fixado em R$ 5,1 milhões.

O segundo decreto trata da Fazenda Caraúbas, em Santa Quitéria (CE), com 3.130,91 hectares e potencial para beneficiar 48 famílias, com valor de R$ 5,3 milhões.

Além disso, será liberado um total de R$ 155 milhões em créditos de instalação do Incra, destinados a 9.621 famílias assentadas em todo o país. Desse montante, R$ 24,5 milhões serão direcionados ao estado de São Paulo, beneficiando 794 famílias com recursos voltados à produção e à habitação rural.

As medidas integram uma estratégia do governo para ampliar o acesso à terra, fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de vida no meio rural.