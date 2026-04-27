Governo Lula tenta conquistar apoio no agro com pacote bilionário de ajuda

247 – O Governo do Brasil anunciou um pacote bilionário voltado ao agronegócio, com foco na modernização do campo e no alívio financeiro de produtores rurais. A iniciativa inclui uma nova linha de crédito de R$ 10 bilhões para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, além da preparação de um programa de renegociação de dívidas rurais. As informações foram divulgadas pela Agência Gov durante a abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que destacou o papel do crédito mais acessível para impulsionar a produtividade no setor. “São R$ 10 bilhões para financiar trator, implementos, colheitadeiras, toda a parte de máquinas agrícolas. Pela própria Finep diretamente ou pelos parceiros: cooperativas, bancos privados e o Banco do Brasil. Em três semanas, a gente vai ter R$ 10 bilhões com juros bem mais baixos para poder financiar a modernização e a troca de máquinas e equipamentos”, afirmou.

Crédito mais barato e foco na modernização

A nova linha faz parte do programa MOVE Brasil e segue o modelo já aplicado na renovação da frota de caminhões, lançada no início do ano. Segundo Alckmin, o sucesso da primeira fase motivou a expansão para o setor agrícola.

“Nós tínhamos feito 10 bilhões de crédito, com juros mais baixos, para a venda de caminhões. E o sucesso foi tão grande que acabou em 60 dias, foi esgotado o crédito. Então estamos lançando um outro MOVE Brasil, MOVE Agricultura, voltado a tratores, implementos agrícolas, semeadeiras, plantadeiras, como aqui, colheitadeiras, enfim, toda a parte agrícola”, explicou.

Os recursos serão operados pela Finep, com apoio de instituições financeiras credenciadas, incluindo cooperativas e bancos privados. A linha será financiada com recursos do superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), o que permitirá condições mais vantajosas de financiamento.

Pela primeira vez, cooperativas agrícolas terão acesso direto ao crédito da Finep, ampliando o alcance da política. O financiamento abrange equipamentos como tratores, pulverizadores, adubadeiras, sementadeiras e soluções de agricultura digital.

Renegociação de dívidas no radar

Além do crédito para investimentos, o governo também prepara uma estratégia para enfrentar o endividamento no campo. Segundo Alckmin, a proposta deve contemplar tanto produtores inadimplentes quanto aqueles com pagamentos em dia.

“O governo vai tratar dessa questão. Para quem está inadimplente e até para quem está adimplente, vai ter um empenho na renegociação das dívidas”, declarou.

A medida busca ampliar a capacidade de investimento dos produtores e reduzir gargalos financeiros que limitam a expansão da produção agrícola.

Integração com indústria e inovação

Durante o evento, a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, destacou a importância da mecanização para a agricultura familiar e o papel da indústria nesse processo.

“Nós temos travado o grande desafio que é promover a mecanização e a tecnificação das propriedades agrícolas da Agricultura Familiar. E isso só tem sido possível porque a gente tem ao nosso lado um setor industrial que está ativo, olha o tempo inteiro para as necessidades dessa agricultura de pequena escala, que produz a variedade dos alimentos que chega às nossas mesas”, disse.

A estratégia do governo busca integrar agro, indústria e inovação, promovendo ganhos de produtividade e redução de custos operacionais, além de fortalecer a competitividade do setor.

Acordo com União Europeia impulsiona expectativas

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, ressaltou que o cenário externo também favorece o crescimento do setor, com a entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia.

“No dia 1º de maio, nós vamos ter a alegria de ver entrar em vigência o acordo Mercosul-União Europeia, que vai beneficiar muitos dos produtos agropecuários. No meu estado [Pernambuco], por exemplo, a fruticultura está em festa. No caso das uvas, vamos deixar de pagar uma tarifa de 12% e vamos passar a ter tarifa zero”, afirmou.

Expansão recorde do agronegócio

O anúncio ocorre em meio a um momento de forte expansão do agronegócio brasileiro. Desde 2023, o país abriu 600 novos mercados internacionais para produtos agropecuários, ampliando sua presença global.

Em 2025, o setor registrou exportações de US$ 169,2 bilhões, representando 48,5% de tudo o que o Brasil exportou no período. Já em fevereiro de 2026, o desempenho mensal atingiu US$ 12,05 bilhões, o melhor da série histórica para o mês.

No campo produtivo, a safra de grãos alcançou 346,1 milhões de toneladas em 2025, com projeção de chegar a até 356,3 milhões de toneladas no ciclo 2025/2026, segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Estratégia integrada de financiamento

A nova linha do MOVE Brasil se articula com outras políticas públicas, como o Plano Safra 2025/2026, que prevê R$ 516,2 bilhões para a agricultura empresarial e R$ 89 bilhões para a agricultura familiar — os maiores volumes já registrados.

A combinação entre crédito para investimento em máquinas e financiamento da produção amplia a capacidade produtiva do campo brasileiro e reforça a posição do país como potência agrícola global.