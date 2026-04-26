Alckmin vai à Agrishow neste domingo; Lula deve encerrar mandato sem participar do evento

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, participam neste domingo (26) da 31ª edição da Agrishow, em Ribeirão Preto. A feira, considerada a maior vitrine de tecnologia agrícola da América Latina, segue até 1º de maio.

Com isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve encerrar seu terceiro mandato sem comparecer ao evento.

Nos últimos anos, a Agrishow se consolidou como um dos principais palcos políticos de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A edição deste ano contará com a presença do senador Flávio Bolsonaro, do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema e do governador de Goiás Ronaldo Caiado — todos pré-candidatos à presidência e críticos à reeleição de Lula.

O Palácio do Planalto ainda não divulgou a agenda presidencial para os próximos dias. Neste domingo (26), a eventual participação de Lula no Congresso do PT, em Brasília, também não foi confirmada.

Na sexta-feira, o presidente passou por um procedimento médico simples em São Paulo para a retirada de uma lesão cancerígena na pele e aguarda liberação médica para retomar compromissos públicos, incluindo a possível presença no evento partidário. Ele já deixou o hospital.