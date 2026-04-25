"Há uma quinta coluna aqui, há traidores no Brasil", afirma José Dirceu

247 - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu fez duras críticas a setores da direita brasileira e defendeu a formação de uma frente política ampla em defesa da soberania nacional e da democracia. Ele apontou a necessidade de união entre forças progressistas e classificou como grave o atual cenário político, tanto no plano interno quanto externo.

“O Brasil precisa deixar claro que há uma quinta coluna aqui, há traidores no Brasil. O Flávio Bolsonaro representa isso. Apoiou o tarifaço, inclusive ele e o Tarcísio puseram o boné do MAGA. Torcem para que haja um bombardeio na Baía de Guanabara. Torcem para que haja um bombardeio na Baía do Guanabara”, disse.

Dirceu também convocou a articulação de diferentes setores sociais e políticos, destacando a importância da mobilização popular e da unidade em torno do governo federal. “Nós precisamos lutar juntos. A esquerda, os progressistas e democratas, principalmente vocês, eles que lutaram no Brasil, no movimento sindical, movimento sem terra, sem teto. As mulheres, os negros e negros, os polos, os polos indígenas, tudo o que nós acumulamos nós temos que juntar. Unidos, em torno do presidente Lula. Uma frente política para derrotar a extrema direita”, afirmou.

O ex-ministro alertou ainda para riscos à soberania brasileira, mencionando ações e políticas internacionais que, em sua avaliação, representam ameaças diretas ao país. “Porque o grave é que nos tínhamos uma luta para garantir a democracia, e agora temos o risco da soberania. O Trump está ameaçando diretamente a soberania do Brasil. O tarifaço e a intervenção política dele no Supremo e no Parlamento brasileiro. e agora a invasão da Venezuela, o cerco à Cuba para levar o povo à fome, a guerra contra o Irã, mostram que as nossas riquezas estão em risco, a nossa soberania”, alertou Dirceu.

Ao abordar caminhos para enfrentar esse cenário, Dirceu defendeu mudanças estruturais no país, com foco em justiça social e transformação política. “É hora de defender a soberania do Brasil. Mas para defender a soberania do Brasil, nos temos que aprofundar as mudanças no Brasil, principalmente uma reforma tributária progressiva no país, para que os grupos paguem imposto. Defender o fim da escala 6x1, a tarifa zero e uma mudança radical no Congresso”, completou.