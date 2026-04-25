Lula pede realismo ao PT no congresso do partido

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou na sexta-feira (24) uma proposta de documento apresentada no Congresso do PT, mas ressaltou que a militância do partido precisa levar em conta aquilo que “é possível” de ser implementado.

"É importante que a gente leve com seriedade que a gente leve com seriedade que a gente tem que prometer as coisas que temos facilidade e possibilidade de fazer, porque quem está no governo tem que ter como grande arma para ganhar as eleições mostrar o que fez", ponderou Lula, em vídeo enviado ao evento em Brasília.

Mais cedo, Lula passou por um procedimento médico simples em São Paulo, mas sua presença no Congresso ainda não foi definida, uma vez que depende de aprovação da equipe médica.

No vídeo, o presidente também expressou confiança de que será reeleito, afirmando: “Preparem-se, pois serei presidente outra vez porque o Brasil precisa de alguém democrático, que saiba ouvir e conversar com o coração das pessoas”.