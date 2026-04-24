"Soberania nacional estará no eixo central da campanha", diz Genoino

247 - A soberania nacional estará no eixo central da campanha eleitoral, segundo avaliação do ex-deputado federal e ex-presidente do PT José Genoino, que também analisou o cenário internacional, criticou a histórica dependência externa do Brasil e destacou a necessidade de resistência política.

Em entrevista à TV 247, Genoino afirmou que considera acertada a estratégia do presidente Lula (PT) de posicionar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como adversário político no contexto eleitoral brasileiro. “Acho que é uma escolha correta”, declarou. Segundo ele, “a soberania nacional estará no eixo central da campanha”.

Genoino também avaliou o contexto global, apontando uma intensificação das tensões internacionais. “A crise internacional vai escalar diante dessa destruição feita pelo governo dos Estados Unidos”, afirmou.

Para ele, há uma reação em curso no cenário mundial. “O mundo está se dando conta que tem que organizar uma resistência”, disse.

Críticas à elite brasileira

O ex-dirigente do PT fez duras críticas à classe dominante no Brasil. “Aqui no Brasil tem uma classe dominante que é vira-lata”, afirmou.

Ele também analisou o histórico da política externa brasileira, destacando momentos de alinhamento automático aos Estados Unidos. “A maioria dos nossos governos, com exceção do Lula, sempre tiveram uma posição de vassalagem. Quando teve o golpe de 1964, o ministro das Relações Exteriores proclamou: ‘o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil’”, disse.

Segundo Genoino, esse alinhamento teve impactos econômicos. “A subserviência da ditadura militar, com grandes financiamentos, o que aumentou a dívida externa brasileira, foi para viabilizar a infraestrutura do país, que se modernizou às custas da soberania nacional”.

Modelo econômico em debate

O ex-presidente do PT também criticou o papel do agronegócio na economia brasileira. “A classe dominante, por exemplo, o agronegócio, tem uma visão entreguista, não nacional”, afirmou.

Ele alertou para os riscos de manutenção desse modelo. “O Brasil, se não romper com essa lógica, vai virar um fazendão, um país agroexportador”.

Soberania, democracia e questão social

Genoino concluiu defendendo que o debate sobre soberania precisa estar articulado com outras pautas centrais. “Essa questão está colocada na agenda do país, e temos que ligá-la com a questão democrática, que está presente, e com a questão social, com a vida do povo”.