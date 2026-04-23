Lula volta a criticar Trump por guerra contra o Irã e diz que o Brasil será um 'investidor da paz'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva )PT) voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela condução da guerra contra o Irã e afirmou que o Brasil deve atuar como investidor da paz mundial, priorizando ações de desenvolvimento e combate à pobreza.

As declarações foram feitas nesta quarta-feira (23), durante a inauguração da Feira Brasil na Mesa, na Embrapa Cerrados. No evento, Lula contrapôs a lógica de conflitos armados à promoção da produção de alimentos e à cooperação internacional.

Defesa de cooperação com a África

Durante o discurso, o presidente destacou a necessidade de ampliar investimentos brasileiros no continente africano, especialmente nas áreas de agricultura e educação. Segundo ele, o Brasil tem uma dívida histórica com a África em razão da escravidão e deve contribuir para o desenvolvimento da região. Lula defendeu que o país compartilhe conhecimento e tecnologia agrícola, com o objetivo de fortalecer a produção de alimentos e promover a inclusão social.

Crítica à guerra e foco no desenvolvimento

Ao abordar o cenário internacional, Lula fez uma crítica direta à postura de Trump. “Enquanto o Trump quer fazer guerra, nós queremos ensinar o povo africano a fazer paz produzindo alimentos”, afirmou. A declaração reforça a posição do governo brasileiro de priorizar políticas voltadas ao combate à fome e à redução das desigualdades.

Ataques a parlamentares

O presidente também criticou o comportamento de deputados brasileiros, afirmando que alguns buscam repercussão nas redes sociais com perguntas “indecentes” durante sessões públicas. Segundo Lula, esse tipo de atitude compromete o debate político e desvia o foco de temas relevantes para a população.