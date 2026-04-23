Lula diz que vai levar jabuticaba para “acalmar” Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende levar jabuticaba ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como forma de “acalmá-lo”, ao comentar o potencial agrícola brasileiro durante evento em Planaltina, no Distrito Federal. A declaração ocorreu em meio a uma agenda voltada à valorização da produção nacional e da agricultura familiar.

Durante o discurso, o presidente fez referência direta a líderes internacionais ao comentar futuras viagens. “Agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping, vou tentar levar um para o Trump para acalmar ele. Dizer para ele que jabuticaba é calmante. Levar maracujá. Por que sabe o que acontece? O Brasil tem um potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar”, afirmou.

Evento destaca inovação no campo

A Feira Brasil na Mesa apresentou tecnologias desenvolvidas pela Embrapa com foco na agricultura familiar. As iniciativas buscam ampliar a produtividade, reduzir perdas e melhorar a qualidade dos alimentos produzidos no país.

Acompanhado por pesquisadores, Lula visitou o chamado “pomar da ciência”, onde são cultivadas espécies como baunilha, açaí, pitaya e maracujá. O espaço demonstra técnicas acessíveis de cultivo, manejo e pós-colheita, com o objetivo de aproximar inovação científica da realidade dos pequenos produtores.

Agricultura familiar como prioridade

Ao longo do terceiro mandato, Lula tem defendido a agricultura familiar como eixo estratégico no combate à fome. A política busca garantir acesso a alimentos de qualidade e, ao mesmo tempo, gerar renda no campo.

Programas de incentivo à produção, ampliação do crédito rural e políticas públicas de compra de alimentos têm sido apresentados como instrumentos para fortalecer o setor. A proposta é ampliar a autonomia dos agricultores familiares e consolidar o papel do segmento na segurança alimentar do país.