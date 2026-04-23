Lula deve recorrer ao STF caso desoneração seja incluída no fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso o Congresso Nacional inclua a desoneração de setores econômicos como forma de compensação ao fim da escala de trabalho 6x1, informa a CNN Brasil. A possibilidade de judicialização surge em meio ao avanço da proposta de redução da jornada, que vem sendo discutida por parlamentares.

Partidos de centro e de direita defendem a inclusão do benefício fiscal na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da redução da carga horária semanal. A iniciativa, por se tratar de uma emenda constitucional, não depende de sanção presidencial, o que amplia a preocupação do Palácio do Planalto sobre o conteúdo final aprovado pelo Legislativo.

A equipe econômica do governo tem se posicionado contra a medida. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou à CNN que descarta a possibilidade de compensação por meio da folha de pagamento, posição que também vem sendo reiterada a integrantes da base governista no Congresso.

O histórico recente do tema reforça a cautela do Executivo. Em 2024, o STF suspendeu a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2027, sob o argumento de ausência de estudos de impacto fiscal. Após negociações entre os Poderes, foi estabelecido um modelo de reoneração gradual a partir de 2025, com retorno à alíquota de 20% previsto até 2027.

Nos bastidores, integrantes do governo já admitem a possibilidade de uma transição gradual na redução da jornada de trabalho. A proposta em discussão prevê a diminuição progressiva da carga horária, passando de 44 para 40 horas semanais. O plano considera um período máximo de dois anos para adaptação, com redução para 42 horas em 2027 e, posteriormente, para 40 horas a partir de janeiro de 2028.