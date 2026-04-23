Lula participa da abertura da Feira Brasil na Mesa e celebra os 53 anos da Embrapa

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quinta-feira (23), da abertura da Feira Brasil na Mesa, realizada na Embrapa Cerrados, em Planaltina (DF). O evento marca também os 53 anos da Embrapa e apresenta ao público inovações tecnológicas, produtos e experiências desenvolvidos a partir da pesquisa agropecuária nacional.

A feira ocorre até o dia 25 de abril e reúne pesquisadores, autoridades e produtores rurais em uma programação voltada à inovação, sustentabilidade e fortalecimento das cadeias produtivas brasileiras.

Durante a agenda, Lula visita espaços como o Pomar da Ciência, onde são exibidas pesquisas com culturas como pitaya, maracujá e baunilha, além do Pavilhão Brasil na Mesa e da Feira do Produtor. O evento conta ainda com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, da presidenta da Embrapa, Silvia Massruhá, e de ministros de diversas áreas do governo federal.

Tecnologias para o campo e sustentabilidade

Um dos destaques da feira é a apresentação de novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa em parceria com outras instituições. Entre as inovações estão quatro cultivares de feijão, uma de soja, uma de sorgo gigante e a primeira cultivar brasileira de Brachiaria decumbens, voltadas ao aumento da produtividade e à sustentabilidade agrícola.

Também são apresentados recursos digitais voltados ao produtor rural. O aplicativo Monitora Caju, por exemplo, funciona sem conexão à internet e auxilia agricultores — especialmente os familiares — no manejo fitossanitário da cultura. Outra inovação é um plugin integrado ao sistema Netflora, baseado em inteligência artificial, que amplia a precisão e reduz custos no manejo de florestas na Amazônia.

Programação aberta ao público

A partir da tarde do dia 23, a feira é aberta ao público com entrada gratuita. Os visitantes podem participar de degustações, seminários técnicos, trilhas do Cerrado, vitrines vivas de tecnologia e apresentações culturais. Há ainda uma feira de alimentos e atividades interativas voltadas à divulgação científica.

Entre os destaques está o projeto Cozinha Show – Receitas Ancestrais, Saberes e Fazeres de Povos e Comunidades Tradicionais, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A iniciativa oferece oficinas e degustações que valorizam a culinária tradicional e sua conexão com os biomas brasileiros. As atividades ocorrem entre os dias 23 e 25 de abril, com encerramento no Quilombo Mesquita, em Goiás.

Apoio à agricultura familiar

A programação inclui ainda oficinas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Um dos painéis aborda o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), enquanto outro trata da regularização e agregação de valor aos produtos. As atividades buscam ampliar o acesso dos produtores a novos mercados e incentivar práticas que aumentem a renda no campo.

Tour tecnológico e interação com pesquisadores

Outro atrativo é o tour guiado pelas vitrines vivas de tecnologias agrícolas. Inspirado em circuitos turísticos, o passeio percorre seis pontos estratégicos com cultivos como açaí, café, pequi, baru, girassol e baunilha. Em cada parada, pesquisadores apresentam os experimentos e explicam os benefícios das tecnologias aplicadas.