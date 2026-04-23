Campanha de Lula estuda criar escritório próprio no Nordeste

247 - A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia a criação de um escritório próprio no Nordeste como parte de uma estratégia para ampliar sua vantagem eleitoral na região, considerada historicamente um dos principais redutos do Partido dos Trabalhadores. A iniciativa também prevê intensificar a presença do presidente nos estados nordestinos nos próximos meses, com agendas e entregas de obras.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Milena Teixeira, do Metrópoles, integrantes da equipe de campanha defendem a instalação de um comitê regional como forma de consolidar o desempenho eleitoral de Lula. A avaliação interna é de que o presidente precisa não apenas manter, mas ampliar a diferença de votos no Nordeste.

Além da possível estrutura física na região, a campanha aposta na adoção de uma comunicação mais direcionada ao público nordestino. A estratégia envolve o uso de linguagem específica para fortalecer o vínculo com os eleitores locais e ampliar o alcance das mensagens políticas.

Outro ponto considerado central é a intensificação das viagens de Lula à região até o mês de outubro. A agenda presidencial deve incluir visitas frequentes aos estados nordestinos, com foco em anúncios e entregas. Já no próximo mês, por exemplo, está prevista uma série de compromissos em Sergipe.