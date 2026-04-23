Governo Lula prepara ofensiva contra fake news sobre o fim da escala 6x1

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou o monitoramento de conteúdos falsos sobre o possível fim da escala 6x1 e prepara uma estratégia de comunicação para reagir à desinformação, em meio ao avanço da proposta no Congresso e à proximidade do calendário eleitoral. Segundo o UOL, iniciativa busca enfrentar narrativas que questionam os efeitos da medida e destacar seus impactos na rotina dos trabalhadores.

A equipe de comunicação do Planalto identificou a circulação de mensagens nas redes sociais que associam a mudança na jornada de trabalho a demissões e fechamento de empresas. Em outra frente, conteúdos viralizados levantam dúvidas sobre a manutenção dos salários diante da redução da carga horária, argumento que vem sendo explorado por críticos da proposta.

Avanço no Congresso amplia disputa narrativa

A discussão ganhou força após a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o tema avançar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Os projetos em análise preveem a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial.

Segundo o monitoramento do governo, a disseminação de conteúdos críticos aumentou conforme a proposta avançou no Legislativo. A avaliação de integrantes do Planalto é que parte dessas mensagens tem sido impulsionada por setores da oposição, o que intensifica a disputa política em torno do tema.

Em resposta, ministros e aliados passaram a divulgar estudos técnicos para rebater as críticas. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que a mudança pode elevar o custo médio do trabalho formal em 7,84% no cenário de jornada de 40 horas semanais. No entanto, o mesmo estudo aponta que, ao considerar o peso da mão de obra nos custos totais dos setores, os impactos gerais seriam limitados.

Pequenos negócios divididos sobre impactos

Outro dado utilizado pelo governo vem de pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Segundo o levantamento, 51% dos pequenos empresários acreditam que a mudança não terá impacto em seus negócios. Outros 11% veem possibilidade de efeito positivo, enquanto 27% avaliam impacto negativo. Há ainda 11% que não souberam opinar.

A leitura no Planalto é de que parte dos conteúdos críticos nas redes sociais utiliza justamente o discurso de pequenos empreendedores, o que reforça a necessidade de contraposição com dados oficiais.

Campanhas vão destacar benefícios ao trabalhador

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) prepara campanhas com foco no apelo popular da proposta. A estratégia será mostrar como a redução da jornada pode alterar o cotidiano dos trabalhadores, com mais tempo livre para atividades familiares, lazer e cuidados pessoais.

A iniciativa também tem forte componente político. Integrantes do governo avaliam que propostas anteriores, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, tiveram impacto limitado na popularidade do governo. Nesse contexto, a redução da jornada é vista como uma pauta com potencial de mobilização social.

Resistência de setores econômicos permanece

Apesar da reação às fake news, nem todas as análises sobre a medida são favoráveis. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que a redução da jornada poderia gerar impacto negativo de R$ 76 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB).

Setores específicos também manifestam preocupação. A Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (Abesata) aponta que a mudança pode elevar os custos operacionais em até 20%, com possível repasse de até 15% ao consumidor.

Debate sobre transição e custo fiscal

No Congresso, uma das alternativas em discussão é a adoção de uma transição gradual ao longo de quatro anos, com redução progressiva da jornada. O governo, no entanto, não demonstra entusiasmo com essa possibilidade.

Outra demanda da oposição — a criação de um pacote de desoneração fiscal para compensar eventuais perdas das empresas — foi descartada. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, responsável pela articulação política, indicou que essa hipótese não está em análise no momento.