"Nós vamos derrotar o crime organizado", afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (23) que o governo federal pretende intensificar o combate ao crime organizado no país, com reforço no efetivo da Polícia Federal e ampliação das ações de segurança pública. Durante discurso na abertura da Feira Brasil na Mesa, Lula destacou medidas recentes para fortalecer a atuação da corporação.

As declarações ocorrem após a publicação do Decreto nº 12.943, que autoriza a nomeação de mil candidatos aprovados além das vagas previstas no concurso da Polícia Federal de 2025, ampliando o número de profissionais e contribuindo para a recomposição do efetivo da instituição.

Lula detalhou as ações adotadas pelo governo para reforçar a corporação. “Em dezembro nós colocamos mil novos funcionários na Polícia Federal. Ontem eu assinei um decreto dando mais mil vagas na Polícia Federal, chamando as pessoas que prestaram concurso”, afirmou. Segundo ele, a medida permitirá que a instituição alcance, pela primeira vez, o preenchimento total de seus cargos.

O presidente também determinou o retorno de agentes e delegados que estão fora da ativa operacional. “Ontem eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal. Só ficarão fora aqueles que forem secretário de Estado”, disse.

Lula criticou a atuação de servidores afastados das funções originais e cobrou engajamento nas ações de combate ao crime. “Para aqueles agentes ou delegados que estão aí em outro lugar fingindo que estão trabalhando e não estão, todos vão ter voltar, porque nós vamos derrotar o crime organizado neste país”, declarou.

O decreto contempla cargos de delegados, peritos, agentes, escrivães e papiloscopistas, podendo elevar o reforço a até 2 mil novos policiais. Atualmente, mais de 600 candidatos já participam de curso de formação na Academia Nacional de Polícia.

Com a nova autorização e as convocações previstas, a Polícia Federal poderá chamar até 1.370 novos servidores ainda neste ano. O governo também assumiu o compromisso de preencher todas as vagas remanescentes até 2026, o que permitirá que a instituição tenha, pela primeira vez, todos os cargos policiais ocupados.

Segundo Lula, o fortalecimento da corporação é essencial para ampliar a capacidade de resposta do Estado. “Precisamos de todos os delegados e agentes trabalhando para prender bandidos nesse país”, afirmou.