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      No Congresso do PT, Alckmin promete lealdade a Lula

      Alckmin foi confirmado em março como candidato a vice na chapa que concorre à reeleição

      Geraldo Alckmin (Foto: pt.org.br)

      247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin agradeceu na sexta-feira (24) pelo “respeito e confiança” do PT ao discursar no congresso do partido, em Brasília.

      Ele também reforçou sua lealdade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin foi confirmado em março como candidato a vice na chapa que concorre à reeleição.

      "Da minha lealdade. Presidente Lula, conte conosco para trabalharmos aqui em benefício da nossa população. Esse é um ano, mais ao final do ano, teremos o processo eleitoral, ponto alto da nossa democracia. Primeiro destacar que o presidente Lula salvou a democracia", disse Alckmin.

      Mais cedo, Lula passou por um procedimento médico simples em São Paulo, mas sua presença no Congresso ainda não foi definida, uma vez que depende de aprovação da equipe médica.

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