Uczai diz que bancada do PT discorda do governo após rejeição à TerraBrás

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, afirmou na sexta-feira (24) que a bancada do partido na Casa diverge do governo federal em relação à proposta de criação de uma empresa estatal para o setor de terras raras, a TerraBrás.

Por outro lado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado dúvidas sobre a proposta — apresentada pelo próprio Uczai — de criação da TerraBrás.

Segundo o líder relatou a jornalistas, durante o Congresso Nacional do PT, em Brasília, o projeto de lei sobre terras raras que será debatido na Câmara, de autoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), precisa incorporar elementos como "compras públicas, fomento à indústria nacional para ter conteúdo nacional e estoques".

"Nesse ponto específico da TerraBrás não concordamos com o governo", acrescentou Uczai.

Ele disse ainda acreditar que o relator Jardim está aberto a mudanças no texto e que irá se reunir nos próximos dias com a equipe técnica do governo para pressionar pela criação da nova estatal.