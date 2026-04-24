Feira Brasil na Mesa destaca diversidade da produção alimentar de pequenos negócios

247 - A Feira Brasil na Mesa segue até este sábado (25), em Planaltina (DF), reunindo pequenos produtores de todo o país e destacando a riqueza da produção alimentar brasileira. O evento apresenta produtos artesanais e típicos, valorizando a diversidade cultural e gastronômica nacional. As informações são da Agência Sebrae de Notícias.

Realizada com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a feira conta com um estande dedicado à promoção da gastronomia nacional, com destaque para o programa Chefs de Origem. A iniciativa inclui o Cozinha Show, que promove apresentações diárias em que chefs preparam receitas ao vivo utilizando ingredientes de pequenos produtores rurais.

Durante a abertura do evento, na sede da Embrapa Cerrados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância de valorizar a produção nacional. “Precisamos mostrar ao Brasil o que somos capazes de produzir. O que eu quero é diversificar porque isso vai gerar emprego, oportunidade de produção, aumentar escala, aumentar a pesquisa e a qualidade”, afirmou.

O presidente também destacou a necessidade de elevar o padrão dos produtos brasileiros para conquistar novos mercados. “Nós sabemos que não basta produzir. Para a gente ganhar mercado é preciso produzir com excelência de qualidade. Nós temos tecnologia, temos mão de obra e temos expertise”, acrescentou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a relevância da qualificação da agroindústria dentro do Programa Nova Indústria Brasil. “A meta era a tecnificação da agricultura familiar em 43% até o final do ano, mas já chegamos a 47%”, destacou.

No estande do Sebrae, o público pode experimentar pratos preparados com ingredientes regionais por meio da plataforma “Do Brasil à Mesa – Produtos de Origem”, desenvolvida em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

Uma das atrações foi a chef Nayhara Branquinho, que preparou receitas com arroz vermelho do Rio Grande do Sul, cordeiro, azeite local e vinagrete de maxixe. Para ela, a valorização da origem dos alimentos fortalece a identidade gastronômica do país. “Quando conseguimos dar nome aos produtos, levar o terroir de cada região aos pratos é uma iniciativa incrível que leva cada vez mais a nossa identidade para a alimentação da população”, comentou.

A apresentação contou ainda com a participação da professora Fabiana Mortimer, do Instituto Federal de Santa Catarina, que destacou a importância da biodiversidade brasileira. “É uma oportunidade de mostrar a riqueza do consumo desses produtos tanto no aspecto nutricional quanto na preservação de culturas, saberes e fazeres tradicionais aliados a práticas específicas de territórios.”

Além das experiências gastronômicas, a programação inclui palestras e painéis sobre políticas públicas e iniciativas de apoio aos pequenos negócios. Um dos destaques é o projeto “SIMples, AsSIM – Do pequeno para o Brasil”, conduzido pelo Sebrae em parceria com o governo federal, voltado ao fortalecimento das agroindústrias e à ampliação do acesso ao mercado por meio do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA).

Segundo Warley Henrique, a iniciativa busca ampliar o número de estabelecimentos aptos a comercializar nacionalmente. “Os resultados almejados são ampliar o número de estabelecimentos integrados ao SISBI-POA e neste sentido, comercializando seus produtos nacionalmente, e disponibilizar um conjunto de documentos, guias, diretrizes e manuais que orientem esses estabelecimentos neste processo”, explicou.

A plataforma “Do Brasil à Mesa – Produtos de Origem” também foi tema de debate. A analista Jane Blandina destacou o papel da ferramenta na integração do setor. “A plataforma conecta não somente os produtores e os chefs, mas também todo um ecossistema. Também é possível encontrar receitas e pratos produzidos com alimentos e ingredientes comercializados na plataforma”, afirmou.

Encerrando a programação do primeiro dia, o analista Victor Ferreira apresentou ações do programa Juntos Pelo Agro, com foco na cadeia produtiva da fruticultura. “Temos trabalhado cada vez mais com iniciativas que reforçam a gestão eficiente com rentabilidade dos modelos de negócios, aplicação de ciência e tecnologia, sustentabilidade de forma transversal e na exportação”, pontuou.

A Feira Brasil na Mesa oferece entrada gratuita e segue com atividades até sábado (25), das 9h às 18h, incluindo degustações, feira livre, seminários técnicos e rodadas de negócios.