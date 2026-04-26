Alckmin lança linha de R$ 10 bilhões para modernizar máquinas agrícolas no Brasil

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin lança neste domingo (26), durante a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), uma nova modalidade do programa MOVE Brasil voltada ao financiamento de máquinas e implementos agrícolas. A iniciativa prevê a liberação de R$ 10 bilhões em crédito para modernizar o setor agropecuário, com foco em inovação, eficiência e sustentabilidade. As informações foram divulgadas pelo governo federal.

A nova linha de crédito será financiada com recursos do superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e gerenciada pela Finep. A expectativa é que os financiamentos estejam disponíveis entre 20 e 30 dias, podendo ser acessados tanto diretamente pela Finep quanto por instituições financeiras credenciadas.

Pela primeira vez, cooperativas agrícolas poderão acessar diretamente esse tipo de financiamento, ampliando o alcance do programa. Os recursos poderão ser utilizados na aquisição de tratores, colheitadeiras, pulverizadores, adubadeiras, sementadeiras e equipamentos voltados à agricultura digital, além de outras tecnologias voltadas à modernização da produção.

A proposta integra uma estratégia mais ampla do governo para impulsionar investimentos produtivos no país. Ao oferecer crédito com condições mais acessíveis, o programa busca estimular a renovação do parque de máquinas agrícolas, reduzir custos operacionais e elevar a produtividade no campo.

Outro objetivo central da iniciativa é fortalecer a indústria nacional e incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). A utilização de recursos do FNDCT permite condições mais competitivas de financiamento, especialmente para projetos que envolvam inovação tecnológica na cadeia agroindustrial.A nova modalidade do MOVE Brasil segue o modelo já aplicado na renovação da frota de caminhões, lançada no início de 2026. Na ocasião, o programa aprovou R$ 10 bilhões em crédito em pouco mais de dois meses, esgotando os recursos disponíveis e indicando forte demanda por linhas com juros abaixo do mercado.

No setor agropecuário, a expectativa é de impacto semelhante. A modernização das máquinas deve contribuir para maior eficiência produtiva, redução de custos de manutenção e ganhos ambientais, alinhando o Brasil às exigências de mercados internacionais cada vez mais rigorosos.

A iniciativa também se articula com outras políticas públicas, como o Plano Safra 2025/2026, que disponibiliza volumes recordes de financiamento para a produção rural. A combinação entre crédito para investimento e capital de custeio é vista como um fator estratégico para ampliar a competitividade do agronegócio brasileiro.O lançamento ocorre em um momento de forte crescimento do setor. Desde 2023, o Brasil ampliou significativamente sua presença internacional, abrindo centenas de novos mercados para produtos agropecuários. Em 2025, o agronegócio atingiu US$ 169,2 bilhões em exportações, representando quase metade das vendas externas do país.

Além disso, a produção agrícola segue em expansão. A safra de grãos alcançou 346,1 milhões de toneladas em 2025, recorde histórico, com projeções de crescimento para o ciclo 2025/2026, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nesse contexto, o novo programa surge como ferramenta para sustentar o avanço produtivo e tecnológico do campo brasileiro.