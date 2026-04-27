Zema compra briga com o agro, aponta Zé Dirceu

247 - O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou nesta segunda-feira (27) que o ex-governador Romeu Zema (Novo) compra briga com o agro ao defender a privatização do Banco do Brasil e da Petrobras, levantando dúvidas sobre o financiamento do setor e os efeitos nos preços de combustíveis e alimentos.

A declaração foi publicada por Dirceu em suas redes sociais, onde ele questionou diretamente como Zema pretende explicar suas propostas ao agronegócio e às famílias brasileiras diante das possíveis consequências econômicas.

“Zema diz que vai privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. Como ele vai contar isso ao agronegócio, que tem como maior financiador o BB? Ou para as famílias brasileiras que vão ver o transporte e alimentos ficarem mais caros quando nosso combustível estiver totalmente nas mãos de monopólios internacionais?”, escreveu o ex-ministro.

Zema diz que vai privatizar a Petrobrás e o Banco do Brasil. Como ele vai contar isso ao agronegócio, que tem como maior financiador o BB? Ou para as famílias brasileiras que vão ver o transporte e alimentos ficarem mais caros quando nosso combustível estiver totalmente nas mãos… pic.twitter.com/jClcV1BO9Y April 27, 2026

Plano econômico e críticas ao governo Lula

Pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema tem defendido um programa econômico baseado na redução do tamanho do Estado e na ampliação da participação da iniciativa privada. “Meu plano para fazer o Brasil prosperar é implacável. E ele começa dizendo a você a verdade: o governo Lula gasta mais do que arrecada. Para fechar a conta ele pega muito dinheiro emprestado, e isso cria uma dívida que cresce sem parar”, afirmou.

Zema também declarou que o governo paga “juros de agiota” e propôs como solução um conjunto de privatizações e medidas de contenção de gastos públicos.

Privatizações no centro da proposta

Entre as principais promessas do ex-governador está a venda de estatais estratégicas. Ele afirmou que pretende privatizar tanto a Petrobras quanto o Banco do Brasil, além de reduzir despesas consideradas excessivas na administração pública. “Eu vou privatizar a Petrobras. Eu vou privatizar o Banco do Brasil. E vou passar a faca nos super salários, mordomias e esquemas que sustentam os intocáveis de Brasília”, disse.