Lula empata com Flávio Bolsonaro e supera Zema e Caiado no segundo turno, aponta pesquisa BTG/Nexus

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro (PL) e à frente de Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) em simulações de segundo turno para as eleições de 2026, de acordo com levantamento BTG/Nexus. Os dados indicam um cenário competitivo contra o adversário ligado ao bolsonarismo e vantagem diante de outros nomes da direita. Os resultados fazem parte da pesquisa realizada pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados em parceria com o BTG Pactual, que avaliou diferentes cenários eleitorais para o segundo turno da disputa presidencial .

No confronto direto com Flávio Bolsonaro, Lula registra 46% das intenções de voto, contra 45% do adversário, configurando empate técnico dentro da margem de erro. Nesse cenário, 8% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 1% não soube ou não respondeu .

Já em um eventual segundo turno contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula aparece numericamente à frente, com 45% das intenções de voto, contra 41% do adversário. Outros 12% optariam por branco ou nulo, e 2% não responderam .

Situação semelhante é observada no cenário contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Lula soma 45%, enquanto Caiado registra 41%. Nesse caso, 11% dos eleitores indicam voto em branco, nulo ou nenhum, e 2% não souberam ou não responderam .

Os dados mostram que, embora enfrente forte polarização em um eventual duelo com Flávio Bolsonaro, Lula mantém vantagem em cenários contra outros nomes da direita testados pela pesquisa, consolidando posição competitiva para um possível segundo turno.

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada por telefone entre os dias 24 e 26 de abril de 2026, com 2.028 eleitores em todo o país. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01075/2026 .