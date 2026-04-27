Estadão cobra duro ajuste neoliberal dos candidatos que fazem o papel de "anti-Lula"

247 – Editorial do jornal Estado de S. Paulo afirma que as candidaturas de oposição ao presidente Lula ainda não apresentaram uma agenda econômica clara e estruturada, limitando-se, em grande medida, ao discurso de rejeição ao petismo. O texto, intitulado “Ser anti-Lula não basta”, foi publicado pelo próprio jornal e analisa o cenário eleitoral sob a ótica das demandas do mercado.

Segundo o jornal Estado de S. Paulo, a entrevista do pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD) evidencia uma fragilidade recorrente entre nomes da direita: a incapacidade de formular um projeto nacional consistente — ou, nos termos do próprio editorial, de indicar “o que fazer” diante dos problemas históricos da economia brasileira. O jornal destaca que Caiado investe em pautas com apelo conservador, como críticas ao PT, defesa de anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, segurança pública e questionamentos ao Supremo Tribunal Federal, mas não apresenta uma agenda econômica detalhada.

O diagnóstico apresentado pelo editorial aponta que o Brasil convive há décadas com baixo crescimento, perda de renda relativa e um modelo de gasto público que limita investimentos. No entanto, o ponto central do texto é a cobrança por um programa de ajuste fiscal — defendido como eixo de qualquer estratégia econômica —, o que revela a expectativa de setores ligados ao capital financeiro por medidas de contenção de gastos e reformas estruturais.

Nesse contexto, o jornal afirma que “ser anti-Lula não constitui, por si só, uma proposta de país”, criticando o que considera uma estratégia superficial de oposição. O editorial também menciona o senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como principal nome desse campo político, e observa que ele evita assumir compromissos concretos com medidas de ajuste. Segundo o texto, o próprio candidato teria classificado como “fake news” informações sobre um possível programa econômico mais rigoroso.

Para o Estado de S. Paulo, essa recusa em assumir publicamente uma agenda de ajuste compromete a credibilidade das candidaturas. O editorial sustenta que o ajuste fiscal não é um detalhe técnico, mas o núcleo de uma política econômica voltada à retomada do crescimento — argumento frequentemente associado à visão de agentes do mercado financeiro.

O texto também revisita o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que, apesar das promessas iniciais de reformas liberais, como redução do tamanho do Estado, privatizações e reorganização fiscal, “pouco disso se materializou”. Ao contrário, segundo o editorial, houve expansão de gastos e flexibilização de regras fiscais, especialmente em períodos eleitorais.

Um exemplo citado é o Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil, cujo valor foi ampliado além do desenho original. O jornal reconhece a necessidade da medida no contexto da pandemia, mas afirma que sua condução evidenciou contradições entre o discurso de disciplina fiscal e a prática política.

O editorial também menciona declarações do então ministro da Economia, Paulo Guedes, que teria reconhecido a dificuldade de avançar com reformas diante da falta de apoio político, inclusive por parte do próprio Bolsonaro. Para o jornal, esse histórico reforça a necessidade de maior clareza e compromisso por parte das candidaturas atuais.

Por fim, o Estado de S. Paulo sustenta que a direita brasileira ainda não conseguiu se organizar em torno de um projeto econômico definido, permanecendo centrada na rejeição ao governo atual. O texto conclui que vencer eleições apenas com base na oposição a Lula é insuficiente e que o país precisaria de um novo rumo — formulação que, no contexto do editorial, está associada à adoção de políticas de ajuste e reformas estruturais alinhadas às expectativas do mercado.