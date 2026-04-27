'Bolsonaro não tem nenhuma vocação para a vida pública', afirma Kassab
Presidente do PSD disse que eleição de 2018 favoreceu quem se colocasse contra o PT
247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) não tinha vocação para a vida pública ao analisar o cenário político que levou à vitória do então candidato na eleição presidencial de 2018. Para Kassab, a disputa daquele ano foi marcada por um ambiente de forte rejeição ao PT, o que abriu espaço para a ascensão de uma candidatura que se apresentasse como oposição ao partido.
“O Brasil não podia mais ouvir falar no PT, e Bolsonaro acabou assumindo. Sinceramente, sem nenhuma vocação para a vida pública”, disse Kassab, de acordo com a CNN Brasil.
Avaliação sobre a eleição de 2018
Na avaliação do presidente do PSD, o resultado eleitoral de 2018 foi influenciado de forma decisiva pelo desgaste político enfrentado pelo PT naquele momento. Kassab afirmou que Bolsonaro acabou ocupando esse espaço, beneficiado pela conjuntura da época.
Apesar das críticas ao ex-mandxatário, Kassab também fez uma ressalva sobre a equipe econômica do governo Bolsonaro. Ele citou Paulo Guedes como uma figura relevante na sustentação da área econômica durante a gestão. “Ele praticamente comandava a economia e teve papel muito importante”, afirmou.
Críticas ao governo Lula
Kassab também fez observações críticas sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O dirigente apontou dificuldades na condução econômica e questionou a eficiência administrativa do governo federal.