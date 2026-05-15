Os laços entre a família Bolsonaro e Vorcaro são mais estreitos do que muita gente imaginava, diz Haddad

247 - O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, publicou nesta sexta-feira (15) um vídeo nas redes sociais com as conexões entre a família Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Na legenda da publicação, Haddad afirmou que “as investigações sobre o Banco Master revelam que os laços entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro são mais estreitos do que muita gente imaginava”.

Uma reportagem publicada pelo Intercept Brasil revelou documentos, mensagens, áudios e comprovantes bancários relacionados a uma negociação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, o parlamentar teria negociado diretamente com o banqueiro um financiamento de 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — destinado à produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o Intercept Brasil, ao menos 10,6 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente R$ 61 milhões nos períodos das transferências, teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações financeiras distintas. Os recursos teriam sido direcionados ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.

A reportagem também revelou mensagens que apontam para uma relação próxima entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Um dos registros obtidos pelo veículo mostra uma conversa enviada pelo senador ao banqueiro em 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do empresário.

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”, escreveu Flávio Bolsonaro.

Daniel Vorcaro foi preso no dia seguinte, acusado de operar um esquema de fraude que teria provocado um prejuízo estimado em R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Após a prisão, o Banco Central decretou, em 18 de novembro, a liquidação do Banco Master.

As revelações ampliaram a repercussão política do caso e passaram a ser exploradas por adversários do bolsonarismo nas redes sociais. A publicação de Fernando Haddad ocorre em meio ao aumento da pressão sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente após a divulgação dos documentos e das movimentações financeiras ligadas ao financiamento do filme biográfico.