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      “Temos que tirar esse farsante de São Paulo”, diz Marcos Caseiro sobre Tarcísio

      Vereador do PT em Santos critica governador paulista, defende Lula para 2026 e alerta para avanço do negacionismo na política

      “Temos que tirar esse farsante de São Paulo”, diz Marcos Caseiro sobre Tarcísio (Foto: Reprodução)
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      247 - O vereador de Santos e médico infectologista Marcos Caseiro fez duras críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao comentar o cenário político para as eleições de 2026. Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, Caseiro classificou Tarcísio como “farsante” e defendeu o fortalecimento do campo progressista no estado.

      “Temos que trabalhar pelo Haddad para tirar esse cara aqui de São Paulo, que é um farsante”, afirmou.

      Pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Caseiro avaliou que a extrema direita segue forte e organizada nas redes sociais, mas demonstrou confiança em uma nova vitória do presidente Lula.

      “Vai ser uma luta ferrenha, difícil, mas eu acho que a gente vai ganhar essas eleições”, declarou.

      Segundo o vereador, o presidente Lula enfrenta dificuldades diante da atual composição do Congresso Nacional, dominado por setores conservadores. “Governar com aquele Congresso não é fácil”, disse.

      Negacionismo x ciência

      Durante a entrevista, Marcos Caseiro também comentou os ataques recentes contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária após fiscalizações envolvendo uma fabricante de detergente . O infectologista criticou a politização de temas sanitários e afirmou que o Brasil vive um cenário preocupante de desinformação.

      “Eu acho que a gente chegou num nível de idiotice que é assustador”, afirmou Caseiro, que saiu em defesa da Anvisa e destacou que a atuação do órgão seguiu critérios técnicos e sanitários.

      Médico alerta para risco de novas epidemias

      Ao comentar o cenário internacional de saúde, Marcos Caseiro destacou a importância do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, da vigilância epidemiológica e das instituições científicas brasileiras. Segundo ele, o aumento da circulação global e o avanço do desmatamento ampliam os riscos de surgimento e propagação de novos vírus.

      Caseiro comentou ainda os casos recentes envolvendo hantavírus em um navio e explicou que, embora a doença tenha alta mortalidade, a transmissão entre pessoas é extremamente rara.

      “Não há nenhum motivo para nós nos preocuparmos, a não ser de agradecer uma vigilância epidemiológica sanitária que funciona bem”, afirmou.

      O infectologista ressaltou que o Brasil possui capacidade técnica para responder rapidamente a emergências sanitárias, citando a velocidade de identificação do vírus da Covid-19.

      “Na Covid, em doze dias, nós já tínhamos o vírus detectado e já tinha uma produção de testes sorológicos”, destacou.

      Atuação social

      Ao falar sobre seu mandato em Santos, Marcos Caseiro destacou projetos voltados para educação, saúde pública e inclusão social em comunidades periféricas. O vereador afirmou que financia cursos superiores e profissionalizantes para moradores da maior favela de palafitas da América Latina, localizada no município.

      “Eu tenho quatorze pessoas que eu pago faculdade”, contou. Segundo ele, a proposta é investir em formação profissional para transformar a realidade das comunidades mais pobres.

      Caseiro também destacou sua atuação no combate à tuberculose, à sífilis e à mortalidade infantil em Santos, cidade que, segundo ele, apresenta indicadores preocupantes apesar do orçamento bilionário.

      “Nós temos os piores indicadores de tuberculose, talvez, do Brasil”, alertou.

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