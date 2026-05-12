“Lula virou o jogo e vai crescer nas próximas pesquisas”, diz Zarattini

247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou que o cenário político mudou após a operação da Polícia Federal envolvendo o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington. Segundo ele, a conjuntura que até poucos dias atrás era marcada por avaliações negativas sobre o governo federal passou a apresentar sinais de recuperação política do presidente. As declarações foram feitas em entrevista ao programa Boa Noite 247.

“Até alguns dias atrás o clima era de derrota do governo. Falavam que o Flávio Bolsonaro estava crescendo nas pesquisas, que o Lula tinha virado um ‘pato manco’. Mas bastaram alguns dias para a situação mudar completamente”, declarou.

Para Zarattini, a busca e apreensão realizada pela Polícia Federal contra Ciro Nogueira e a agenda internacional de Lula alteraram o ambiente político nacional. “Hoje, o pato manco já não está mais manco. A situação é outra. Já começaram a aparecer pesquisas mostrando redução dos votos do Flávio Bolsonaro”, afirmou.

O parlamentar também relacionou a mudança de cenário ao desempenho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontando crescimento da desaprovação ao governo paulista. Segundo ele, isso pode impactar diretamente o campo bolsonarista na disputa presidencial.

“Em São Paulo já existem pesquisas mostrando aumento da desaprovação do Tarcísio. Isso é muito importante porque a votação paulista é decisiva. Se a votação do Haddad cresce e a do Tarcísio diminui, isso repercute nacionalmente”, disse.

Zarattini avaliou que a gestão estadual enfrenta desgaste em temas como a privatização da Sabesp e o sistema de pedágio eletrônico free flow. “Existe uma revolta muito grande da população com a privatização da Sabesp. Há pesquisas indicando que mais de 60% defendem a reestatização. O free flow também está amplamente rejeitado”, afirmou.

Na avaliação do deputado, a mudança no ambiente político pode produzir novos resultados eleitorais já nas próximas semanas. “O cenário está mudando rapidamente. Pode ser que em poucos dias a gente veja pesquisas apontando outra realidade”, declarou.

O parlamentar também comentou os reflexos desse quadro sobre a estratégia eleitoral do campo governista para 2026. Segundo ele, a prioridade do PT será ampliar alianças nos estados e aumentar as bancadas no Congresso Nacional.

“Nós queremos ampliar a bancada na Câmara e reduzir a presença da extrema direita no Senado. Vamos fazer alianças para construir uma base mais sólida”, afirmou.

Zarattini disse ainda que o governo precisará manter articulação política para aprovar projetos considerados prioritários, como a redução da jornada de trabalho e medidas econômicas ligadas ao controle da inflação. Mesmo diante de derrotas recentes no Congresso, ele afirmou que o governo não deve agir de forma imediatista.

“A gente tem que levar em conta aquele velho lema: vingança é um prato que se come frio. Vai chegar o momento em que será possível dar a virada”, declarou.