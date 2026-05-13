Haddad detona privatização da Sabesp após tragédia no Jaguaré

247 - O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), responsabilizou a privatização da Sabesp, conduzida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), pela explosão ocorrida no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu durante uma obra de remanejamento de tubulação da companhia e deixou uma pessoa morta, três feridas e cerca de 160 moradores afetados.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Haddad afirmou que o caso precisa ser investigado com rigor e relacionou o episódio à gestão privatizada da companhia. “Nos últimos dias, uma explosão em uma obra da Sabesp, no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, infelizmente causou prejuízos e morte. O fato é muito grave, mas precisa ser tratado com serenidade e apurado com rigor”, declarou.

O ministro também citou uma reportagem recente sobre problemas no abastecimento de água após a privatização da empresa. “Poucos dias antes do acontecido, uma reportagem do UOL mostrou o tamanho da falta de compromisso da empresa privatizada com a vida dos seus clientes, com torneiras secas e falta de cuidado com a água de consumo da população”, afirmou.

Haddad destacou ainda o aumento das reclamações contra a companhia desde a desestatização. “A reportagem mostra também que, depois da privatização, as reclamações contra a Sabesp subiram 70%”, disse. Em seguida, criticou o crescimento do lucro da empresa no mesmo período. “Você sabe o que subiu também? O lucro da empresa, que cresceu mais de 30%. Esse é o resultado da privatização promovida pelo Tarcísio. Beneficia quem compra a empresa e prejudica a população.”

A explosão ocorreu na segunda-feira (11), durante uma obra da Sabesp. Segundo a companhia, o acidente aconteceu quando uma rede de gás foi atingida durante o remanejamento da tubulação de água. A Defensoria Pública de São Paulo informou que a perfuração atingiu uma estrutura da Comgás.

Além da vítima fatal e dos três feridos, dezenas de imóveis sofreram danos estruturais. Pelo menos 46 residências estão sendo avaliadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

O ministro também relembrou promessas feitas por Tarcísio antes da privatização da Sabesp. “E você se lembra, antes da privatização, ele prometeu que a conta de água ia ser reduzida”, afirmou Haddad, reproduzindo em seguida uma declaração antiga do governador. “O que vai acontecer com a minha tarifa com essa privatização? Vai baixar. Vai ser mais baixa? Vai ser mais baixa.”

Na sequência, Haddad contestou a promessa de redução tarifária. “Você garante que eu vou pagar menos do que eu pago hoje? Garanto. Mas ela aumentou. A conta de água vai ficar mais cara”, afirmou. O ministro também mencionou reajustes recentes nas tarifas. “Aqui está um aumento de 6,11%. Esse aumento vai ser de 9,56%.”

Ao concluir a manifestação, Haddad voltou a associar a privatização aos problemas enfrentados pela população paulista. “Com o Tarcísio, só ganhou com a privatização da Sabesp quem comprou a Sabesp. Porque o prejuízo sobrou pra quem paga a conta”, declarou. “Vamos ver se a partir desses tristes acontecimentos, o governador Tarcísio passa a ter mais cuidado com o patrimônio dos paulistas.”

A privatização da Sabesp foi concluída em julho de 2024. Na ocasião, o governo paulista informou que a operação arrecadou R$ 14,7 bilhões e teve a Equatorial como investidora de referência, adquirindo 15% da companhia por R$ 6,9 bilhões.

Após a explosão, Tarcísio afirmou que convocou uma reunião com as empresas envolvidas e garantiu que os moradores atingidos terão os prejuízos ressarcidos. O governador também informou que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) foi acionada para apurar responsabilidades e eventuais sanções.