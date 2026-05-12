Explosão da Sabesp: três homens estão hospitalizados; um em estado grave

247 -Três homens permanecem hospitalizados após a explosão de uma residência no bairro Alvorada, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11). Um dos feridos está entubado em estado grave, segundo a Defesa Civil. A ocorrência também deixou uma pessoa morta, 46 residências interditadas e cerca de 160 pessoas afetadas.

As informações são da CNN Brasil. Entre os feridos está um funcionário da Sabesp, que apresenta quadro de saúde estável. Os outros dois hospitalizados são moradores da região. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Regional de Osasco e ao Hospital Universitário.

A vítima fatal foi identificada como Alexsandro, de 45 anos, morador de Minas Gerais. De acordo com a reportagem, a família tenta providenciar o traslado do corpo para o estado.

A Defesa Civil informou que realiza vistorias na área atingida para avaliar as condições estruturais das edificações e levantar a extensão dos danos. Ao todo, 46 residências foram interditadas, sendo dez colapsadas totalmente. A explosão atingiu cerca de 2 mil metros de área e afetou imóveis em outras duas ruas.

O caso ocorreu em uma casa no bairro Alvorada e provocou incêndio, destruição de imóveis e soterramento de vítimas entre os escombros. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento há registro de três feridos e uma morte.

Os bombeiros informaram que os feridos são um funcionário da Sabesp, empresa que fazia trabalho em conjunto com a Comgás, e dois moradores da região. O funcionário foi socorrido por pessoas que estavam no local, enquanto os moradores receberam atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros.

A capitão do Corpo de Bombeiros Karoline Burunsizian afirmou que as equipes ainda trabalham com hipóteses sobre a causa da explosão. Uma das linhas de investigação tem relação com a perfuração de uma tubulação. Moradores relataram ter ouvido gritos e sentido forte cheiro de gás após o acidente.

A área permanece isolada para garantir a segurança da população e permitir o trabalho das equipes de resgate, da Defesa Civil e das forças de segurança. As buscas sob os escombros contam com o apoio de cães farejadores, viaturas especializadas, agentes da Defesa Civil e policiais militares.

Durante as buscas, quatro cachorros foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em meio aos escombros. Segundo a corporação, os animais foram retirados do local com segurança e levados para avaliação e cuidados.

O governo do Estado de São Paulo informou, em coletiva realizada na noite de segunda-feira, que mais de 160 pessoas foram afetadas pela explosão. As equipes devem manter os trabalhos até localizar ou confirmar o paradeiro de todos os moradores das casas atingidas.

Sabesp e Comgás também informaram que vão pagar R$ 2 mil a cidadãos afetados pela ocorrência. As vistorias continuam para definir quais imóveis poderão ser liberados e quais permanecem sem condições de uso.