Explosão em casa na capital: Sabesp e Comgás vão pagar R$ 2 mil a cidadãos afetados

247 - A Sabesp e a Comgás anunciaram o pagamento emergencial de R$ 2 mil por Pix a cidadãos afetados pela explosão no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, além de assistência médica, psicológica e social aos moradores atingidos. As informações são da CNN Brasil.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada na noite desta segunda-feira (11), após a explosão que destruiu imóveis, deixou pessoas feridas e provocou a interdição de dezenas de residências no bairro Alvorada, na região do Jaguaré.

De acordo com as empresas, o valor inicial será depositado de forma imediata nas contas das famílias já cadastradas. A medida foi apresentada como uma ajuda de custo emergencial enquanto é feito o levantamento completo dos prejuízos causados pela explosão.

Segundo a atualização divulgada durante a coletiva, cerca de 160 pessoas foram afetadas pelo acidente. Aproximadamente 46 residências foram interditadas em razão dos danos provocados pela explosão e pelo incêndio que atingiu a área.

As companhias afirmaram que os moradores impactados estão sendo encaminhados para hotéis. A partir desta terça-feira (12), equipes devem iniciar uma avaliação detalhada dos estragos para definir o pagamento integral das despesas e dos prejuízos sofridos pelas famílias.

Além do apoio financeiro, representantes da Sabesp e da Comgás informaram que equipes de assistência social estão mobilizadas para atender a população atingida. As empresas também prometeram oferecer acompanhamento psicológico, social e médico aos moradores afetados.

Equipes de médicos veterinários também atuam no local para resgatar animais de estimação atingidos pelos destroços. A assistência aos animais foi incluída no conjunto de medidas emergenciais anunciadas após o acidente.

A explosão ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), em uma casa no bairro Alvorada, na região do Jaguaré. O impacto provocou um incêndio e causou destruição em imóveis próximos. A suspeita inicial era de que o caso tivesse relação com gás liquefeito de petróleo, o GLP.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve vítimas soterradas entre os escombros e destruição de residências. Até o momento, foram registrados três feridos e uma morte. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Regional de Osasco.

Entre os feridos estão um funcionário da Sabesp, socorrido por pessoas que estavam na região, e dois moradores, atendidos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros. A vítima fatal foi identificada como Alexsandro, de 45 anos, morador de uma das casas atingidas.

Moradores relataram gritos e forte cheiro de gás após a explosão. As ruas Floresto Bandecchi, Dr. Benedito de Moraes Leme e Piraúba foram apontadas como as mais afetadas pelo acidente.

Inicialmente, a Polícia Militar informou que uma falha em uma ação da Comgás teria provocado a ocorrência. Minutos depois, a capitã do Corpo de Bombeiros Karoline Burunsizian confirmou que, durante uma obra da Sabesp, uma tubulação de gás foi perfurada, o que teria causado a explosão.