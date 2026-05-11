Obra da Sabesp causou explosão com morte e destruição em SP

247 - Uma explosão registrada na tarde desta segunda-feira (11) no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, deixou ao menos uma pessoa morta, três feridos e provocou danos em pelo menos 35 imóveis da região. Segundo o jornal O Globo, a Sabesp informou que o acidente aconteceu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água, quando uma rede de gás foi atingida.

A companhia informou que acionou imediatamente a Comgás e interrompeu os trabalhos no local. A privatização da Sabesp pelo governo Tarcísio de Freitas (republicanos)ocorreu em julho de 2024, com o Grupo Equatorial Energia assumindo o controle como investidor de referência.

Explosão aconteceu durante reparo da Sabesp

Em nota oficial, a Sabesp afirmou que “durante a mobilização da equipe técnica para realização do reparo, ocorreu a explosão”. A empresa acrescentou que “as causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas empresas e pelas autoridades competentes”.

A companhia também declarou que a prioridade neste momento é “prestar todo o apoio necessário às vítimas, moradores, comerciantes e demais pessoas impactadas na área afetada”.

Entre os feridos estão um funcionário da Sabesp, socorrido por moradores da região, além de dois moradores encaminhados pelo Samu ao pronto-socorro regional de Osasco.

Imóveis foram destruídos no Jaguaré

O impacto da explosão destruiu imóveis residenciais e comerciais no Jaguaré. Um edifício localizado próximo ao ponto da explosão também foi atingido, com vidros da fachada quebrados pela força da detonação.

Imagens feitas no local mostram ruas cobertas por destroços e equipes de emergência atuando entre os escombros.

O Corpo de Bombeiros mobilizou ao menos 12 viaturas para atender a ocorrência, além do apoio do helicóptero da Polícia Militar.

Buscas por vítimas continuam na área isolada

As equipes de resgate seguem realizando buscas sob os escombros com auxílio de cães farejadores. O governo de São Paulo informou que a energia elétrica da região foi desligada como medida preventiva de segurança.

Em nota, o governo paulista declarou: “As equipes estão fazendo buscas sob os escombros, com auxílio de cães, e os trabalhos seguirão até o encontro ou a confirmação do paradeiro de todos os moradores das casas atingidas”.

Comgás fala sobre vazamento de gás

A Comgás informou que recebeu um chamado sobre vazamento de gás por volta das 15h. Segundo a concessionária, o problema teria sido provocado por uma “obra de terceiros”. A empresa afirmou ainda que conseguiu eliminar o vazamento e ressaltou que não realizava manutenção no local no momento do acidente.