Explosão no Jaguaré deixa morto e atinge cerca de dez casas

247 - Uma explosão no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, deixou um homem morto, três pessoas resgatadas e cerca de dez casas afetadas na tarde desta segunda-feira (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes encontraram o corpo sob os escombros em uma área residencial atingida pelo impacto. Segundo informações divulgadas pelos Bombeiros e pela Defesa Civil, a ocorrência aconteceu por volta das 16h10, na Rua Floresto Bandecchi, perto da Rua Dr. Benedito de Moraes. Os primeiros dados indicam relação entre a explosão e uma tubulação de gás. Os relatos foram publicados no Portal G1.

A capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que a vítima morava na casa dos fundos de uma das residências atingidas. Ela também informou que as equipes acionaram o canil para auxiliar as buscas no local.

“As equipes estão no local, o canil já foi acionado, o canil vai chegar para verificar de fato se existe vítima debaixo dos escombros. O trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento está sendo tirar a parte de cima e tentar acessar essa casa dessa possível vítima que esteja debaixo desses escombros”.

A porta-voz afirmou que a empresa responsável pelo gás já atuou no local e cessou o vazamento. Segundo ela, a área não apresenta mais risco de nova explosão. “A Defesa Civil já foi acionada, está no local também, o engenheiro, analisando os possíveis riscos de desabamento das residências ali no local”, completou.

Três pessoas receberam atendimento após a explosão. “Todos os socorridos, esses três, estão em estado não grave, estão estabilizados, não houve vítima fatal, graças a Deus, mas as vítimas estão bem, foram dois homens e uma mulher socorridos”.

Informações preliminares também indicam que duas vítimas conscientes seguiram para o Pronto-Socorro Regional de Osasco. Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram ao endereço para apoiar o atendimento e avaliar os danos nos imóveis.

Moradores relataram gritos e pedidos de socorro logo depois da explosão. Chamados de emergência também apontaram que a força do impacto teria lançado pessoas e deixado vítimas presas sob os escombros. A Polícia Militar informou que equipes da Comgás realizavam manutenção no sistema de gás encanado quando ocorreu a explosão, que atingiu várias casas na região. A área foi isolada por segurança.