Incêndio e explosão atingem navio administrado pela Coreia do Sul no Estreito de Ormuz, diz Seul

247 - Um incêndio seguido de explosão atingiu um navio de carga administrado por uma empresa da Coreia do Sul no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Apesar da gravidade do incidente, não houve registro de vítimas entre os tripulantes a bordo.

De acordo com informações divulgadas pela agência Reuters, a embarcação, que opera sob bandeira do Panamá, sofreu o incêndio na sala de máquinas, conforme relatado pela empresa sul-coreana HMM. As autoridades iniciaram investigações para apurar as causas do ocorrido.

Ao todo, 24 tripulantes estavam no navio no momento do incidente, incluindo seis cidadãos sul-coreanos. Não foram divulgados detalhes sobre danos estruturais ou impactos operacionais imediatos na embarcação.

Tensões e movimentações militares na região

O episódio ocorre em meio a um cenário de crescente tensão no Golfo. As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que dois destróieres com mísseis guiados da Marinha norte-americana foram deslocados para a região com o objetivo de romper um bloqueio imposto pelo Irã.

Segundo os militares norte-americanos, dois navios mercantes dos Estados Unidos conseguiram atravessar o Estreito de Ormuz após a movimentação. O Irã, por sua vez, afirmou anteriormente ter impedido a entrada de um navio de guerra dos EUA no Golfo.

O governo sul-coreano afirmou que acompanha a situação de perto e mantém diálogo com países envolvidos. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores declarou: "Nosso governo se comunicará de perto com os países relevantes em relação a esse assunto e tomará as medidas necessárias para garantir a segurança de nossos navios e tripulantes dentro do Estreito de Ormuz".

Embarcações sul-coreanas retidas no estreito

Além do navio atingido pelo incêndio, Seul informou que 26 embarcações com bandeira sul-coreana permanecem retidas na região. A situação aumenta a preocupação com a segurança da navegação e o fluxo comercial em uma área considerada vital para o transporte global de petróleo.

O Estreito de Ormuz é um dos principais corredores marítimos do mundo, sendo responsável por uma parcela significativa do comércio energético internacional. Qualquer instabilidade no local tende a provocar impactos imediatos nos mercados e nas cadeias logísticas globais.

As investigações sobre o incêndio continuam, enquanto autoridades monitoram os desdobramentos geopolíticos e operacionais na região, em meio a um ambiente de tensão crescente.