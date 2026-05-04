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      Líder xiita do Líbano rejeita negociações com Israel enquanto conflito no sul persistir

      Nabih Berri afirma que não haverá diálogo sem fim dos combates, em meio a pressões dos EUA por acordo regional

      Presidente do parlamento libanês, Nabih Berri (Foto: REUTERS/Mohamed Azakir)

      247 - O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, afirmou nesta segunda-feira que não haverá negociações com Israel enquanto os combates no sul do Líbano continuarem. As declarações foram divulgadas pela Reuters e refletem o impasse diplomático em meio a uma escalada militar que persiste apesar de um cessar-fogo formal.

      Considerado o político xiita mais influente do país e aliado próximo do Hezbollah, Berri deixou claro que qualquer tentativa de diálogo depende, antes de tudo, de uma interrupção efetiva da guerra. A posição reforça a resistência interna no Líbano a negociações diretas com Israel nas atuais condições de conflito.

      As declarações ocorrem em um momento de intensificação das tensões no sul libanês. Forças israelenses ordenaram a evacuação de moradores de mais quatro vilarejos na região, ampliando o deslocamento de civis e evidenciando a fragilidade do cessar-fogo vigente.

      O posicionamento de Berri também expõe as dificuldades enfrentadas pelos Estados Unidos na tentativa de mediar um acordo entre os dois países. No mês anterior, representantes de Líbano e Israel chegaram a manter conversas diretas raras, mas os avanços foram limitados diante da continuidade das operações militares.

      A atual escalada teve início após Israel lançar uma ofensiva em março com o objetivo declarado de desarticular o Hezbollah. O grupo, apoiado pelo Irã, havia intensificado ataques na fronteira em apoio a Teerã, após ações militares conduzidas por Estados Unidos e Israel contra território iraniano.

      O governo iraniano sustenta que qualquer acordo para encerrar o conflito mais amplo na região deve incluir o fim das hostilidades no Líbano. Já Washington avalia que os diferentes focos de tensão devem ser tratados de forma separada, o que amplia o desalinhamento entre os atores envolvidos e dificulta a construção de uma solução negociada.

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