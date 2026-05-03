Número de mortos em ataques de Israel no Líbano ultrapassa 2,6 mil

247 - O número de mortos em ataques de Israel no Líbano ultrapassou 2,6 mil desde março, segundo dados divulgados neste domingo (3) pelo Ministério da Saúde libanês. De acordo com o balanço oficial, ao menos 2.679 pessoas morreram desde o início do conflito, mesmo com a entrada em vigor de um cessar-fogo há mais de duas semanas. As informações são da CNN Brasil.

Quando a trégua começou, à meia-noite de 17 de abril, o total de óbitos era de 2.294. Desde então, pelo menos 385 pessoas foram mortas em novos ataques israelenses, segundo o ministério. Neste domingo (3), o Exército de Israel emitiu alertas de evacuação para diversas cidades no sul do Líbano, incluindo áreas ao norte do rio Litani, região considerada estratégica no conflito.

O rio Litani, localizado próximo à fronteira com Israel, tem papel central na disputa com o Hezbollah. O grupo libanês manteve presença militar ao sul do rio por décadas, mas, em um acordo anterior de cessar-fogo, concordou em retirar suas forças para o norte da região.

Mesmo durante a trégua atual, Israel mantém tropas posicionadas no sul do território libanês. Mesmo com diversos relatos de mortes de civis e destruição de áreas residenciais, o exército israelense diz que direciona os ataques contra alvos que classifica como pertencentes ao Hezbollah. O grupo libanês, por sua vez, afirma que responde com ações contra forças militares do Estado sionista.