Avião de Pedro Sánchez faz pouso não previsto na Turquia após falha técnica

247 – O avião que transportava o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, realizou neste domingo (3) um pouso não previsto em Ancara, na Turquia, após a identificação de uma falha técnica durante o trajeto rumo à Armênia.

A informação foi divulgada pela Moncloa e repercutida pela RT Brasil. A delegação espanhola viajava para participar da Cúpula da Comunidade Política Europeia.

A aeronave, um Airbus A310, havia decolado no período da tarde da base aérea de Torrejón de Ardoz, em Madri. Durante o voo, foi detectado um problema técnico, o que levou à decisão de interromper o deslocamento e pousar na capital turca.

Segundo as informações oficiais, Sánchez e sua comitiva permanecerão em Ancara durante a noite. A previsão é que a viagem seja retomada nesta segunda-feira (4), com destino à Armênia.

O retorno do presidente do Governo espanhol à Espanha também está previsto para ocorrer na segunda-feira, após o compromisso internacional.

O episódio não deixou relatos de feridos ou de risco à integridade da delegação. A decisão de pousar em Ancara foi adotada como medida preventiva diante do imprevisto técnico identificado durante o voo.