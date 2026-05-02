Chefe do exército libanês se reúne com general dos EUA em meio a tensões e violações do cessar-fogo por Israel

247 - O comandante das Forças Armadas do Líbano, general Rudolf Haykal, e o general estadunidense Joseph Clearfield se reuniram neste sábado (2) em Beirute para discutir a situação de segurança no país e os desdobramentos regionais, segundo comunicado do Exército libanês. As informações são da agência Reuters.

O encontro ocorre em um cenário de crescente instabilidade na região, marcado pela manutenção de tensões no sul do Líbano e por denúncias de violações do cessar-fogo por parte de Israel. Joseph Clearfield chefia um comitê responsável por monitorar a trégua no conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, acordo que prevê a interrupção das hostilidades e a redução das ações militares na fronteira.

De acordo com a nota oficial do Exército libanês, os participantes da reunião destacaram a importância do papel desempenhado pelas Forças Armadas libanesas e a necessidade de apoio à instituição neste momento.

Cessar-fogo sob tensão e ataques israelenses

A reunião em Beirute ocorre em meio à manutenção de um cenário de fragilidade do cessar-fogo na região. Apesar do acordo de trégua, o Exército israelense tem realizado agressões militares no sul do Líbano.

Segundo informações divulgadas na sexta-feira (1º), as forças israelenses afirmaram ter atingido cerca de 40 locais na região sul do país nas últimas 24 horas, alegando que os alvos seriam estruturas do Hezbollah, incluindo depósitos de armas, postos de observação e centros de comando.

No entanto, os ataques têm sido acompanhados de denúncias de impacto sobre áreas civis e deslocamento de famílias, o que amplia as tensões humanitárias na região. As ações ocorrem mesmo com o cessar-fogo formalmente em vigor, que prevê a interrupção das hostilidades e a retirada de forças israelenses de determinadas áreas do território libanês.

O Exército libanês não detalhou outros pontos discutidos na reunião entre o general Rudolf Haykal e o general estadunidense Joseph Clearfield.