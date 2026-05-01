Apesar do cessar-fogo, exército israelense mantém ataques maciços no Líbano

247 - Israel continua a agressão militar contra o Líbano, aumentando as tensões na fronteira com o país árabe, em novas violações do cessar-fogo.

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (1), que atingiu 40 locais no sul do Líbano nas últimas 24 horas, alegando que todas as estruturas eram utilizadas pelo Hezbollah. Os ataques ocorrem apesar de um cessar-fogo estar nominalmente em vigor — acordo que previa a interrupção das hostilidades e a retirada de forças israelenses da área.

Em comunicado oficial, o exército israelense afirma que os alvos incluíam depósitos de armas, postos de observação e infraestruturas de comando pertencentes ao Hezbollah, mas os ataques atingem também a população civil e provocam o deslocamento maciço das famílias residentes nas áreas atacadas.

Especialistas apontam que ações desse tipo, mesmo que apresentadas como “limitadas”, elevam o risco de rompimento definitivo do cessar-fogo.