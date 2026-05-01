TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Apesar do cessar-fogo, exército israelense mantém ataques maciços no Líbano

      Exército agressor continua atacando bases do Hezbollah atingindo também a população civil

      Moussa Badran ao lado do prédio que abrigava seus negócios e que foi destruído em um ataque israelense realizado pouco antes da entrada em vigor de um cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel (Foto: Louisa Gouliamaki/Reuters)

      247 - Israel continua a agressão militar contra o Líbano, aumentando as tensões na fronteira com o país árabe, em novas violações do cessar-fogo.

      O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (1), que atingiu 40 locais no sul do Líbano nas últimas 24 horas, alegando que todas as estruturas eram utilizadas pelo Hezbollah. Os ataques ocorrem apesar de um cessar-fogo estar nominalmente em vigor — acordo que previa a interrupção das hostilidades e a retirada de forças israelenses da área.

      Em comunicado oficial, o exército israelense afirma que os alvos incluíam depósitos de armas, postos de observação e infraestruturas de comando pertencentes ao Hezbollah, mas os ataques atingem também a população civil e provocam o deslocamento maciço das famílias residentes nas áreas atacadas. 

      Especialistas apontam que ações desse tipo, mesmo que apresentadas como “limitadas”, elevam o risco de rompimento definitivo do cessar-fogo. 

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias